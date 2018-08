Lüdenscheid - Wirklich aufhellen mochten sich die Gesichter im Laufe des Abends nicht. Das lag an den Einschätzungen zum Thema des Treffens. Beim mittlerweile vierten sogenannten Tresengespräch der Lüdenscheider SPD – bei dem Veranstaltungsformat diskutieren die Sozialdemokraten in zwangloser Kneipenrunde mit Bürgern über Politik und Gesellschaft – ging es diesmal um den Sozialstaat und seine Zukunft. Dabei fielen die Prognosen ziemlich düster aus.

Gastredner bei der Zusammenkunft war Knut Lambertin, Referatsleiter für Gesundheitspolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Hoffnung auf einen starken Sozialstaat konnte der Berliner seinen Zuhörern indes kaum machen. Im Gegenteil. Lambertins Worte: „Die Sozialpolitik ist völlig verhunzt.“

Der DGB-Mann diagnostiziert eine „soziale Ungleichheit“ in Deutschland, die immer mehr wachse. Ein sozialer Aufstieg sei für Angehörige der unteren Schichten kaum mehr möglich. „Wir leben in einer verfestigten Klassengesellschaft“, urteilt Lambertin in Anlehnung an ein Zitat von Historiker Hans-Ulrich Wehler. Von den Reichen sei in dieser Situation keinerlei Solidarität mit den Verlierern zu erwarten. Und von der Politik wohl auch nicht mehr. „Dabei hatte Deutschland früher bedeutende Sozialpolitiker“, so Lambertins Erkenntnis.



+ Weckte kaum Hoffnungen beim Publikum: Knut Lambertin. © Schmidt Was also tun? Das Bedingungslose Grundeinkommen einführen? Lambertin lehnt das eher ab, auch deshalb, weil er bei einem solchen Szenarium den Wegfall staatlicher Sozialleistungen fürchtet. Der DGB-Mann sprach sich vielmehr für eine Stärkung der Gewerkschaften und für mehr Bildung und Ausbildung aus. Solche Ansätze fielen für manchen in der Dahlmann-Gaststube womöglich etwas dünn aus – das zeitweise Grummeln im Publikum legte es nahe.



Einmal mehr mahnte der heimische DGB-Vertreter Bernd Schildknecht einen höheren Organisationsgrad der Arbeitnehmer an, gerade in Branchen wie der Pflege. Immer wieder geriet auch das Hartz-System in die Kritik – als Instrument zur „Schikanierung“ der Menschen. Juso Dominik Hass erinnerte unterdessen an eine von seiner Partei versprochene „Umverteilung“. Wer von der SPD-Bundesführung einen solchen Prozess antreiben könnte, blieb indes offen.