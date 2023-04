Maifeiertag: Großes Familienfest und Kundgebung in Lüdenscheid

Von: Monika Salzmann

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis lädt für den 1. Mai, den Tag der Arbeit, zu seiner traditionellen Maifeier mit Demonstration, Kundgebung und Familienfest auf den Lüdenscheider Rathausplatz ein.

Lüdenscheid – Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ haben die Gewerkschafter ein umfangreiches Programm für die größte Maifeier dieser Art in der Region zusammengestellt. Was geplant ist, stellten Clemens Bien, der hauptamtlich für den DGB – Region Ruhr-Mark – tätig ist, Bernd Benscheidt, stellvertretender Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Märkischer Kreis (Verdi), und Kevin Dewald, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, am Dienstag beim Pressegespräch im Kulturhaus vor.

Danach beginnt die Maifeier um 11 Uhr mit einem Demonstrationszug vom Kreishaus in Richtung Innenstadt. Gegen 11.30 Uhr ist ein Zwischenstopp an den Ge-Denk-Zellen geplant, wo Matthias Wagner eine kurze Ansprache halten wird. Die eigentliche Kundgebung beginnt dann um 11.45 Uhr auf dem Rathausplatz. Bernd Schildknecht, Vorsitzender des DGB Märkischer Kreis, übernimmt dort die Begrüßung. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer werde ein Grußwort sprechen. Die Rede zum 1. Mai hält Torsten Kasubke, Erster Bevollmächtiger der IG Metall Märkischer Kreis.

Inhaltlich soll es um die Dauerkrisen der Zeit (Corona, Klimakrise, Energiekrise, Krieg in der Ukraine, Inflation und Verteuerung), den Zusammenhalt und die ungebrochene Solidarität der Gewerkschaften in schwierigen Zeiten gehen. Die IG-Metall-Jugend nimmt zur Brückensituation Stellung. Michael Schnippering, Gewerkschaftssekretär im Verdi-Bezirk Südwestfalen, geht auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ein.

John-Porno-Band unterhält mit Cover-Rock

Zwischen den Redebeiträgen und im Anschluss werde die in Lüdenscheid bestens bekannte John-Porno-Band die Teilnehmer mit Coverrock unterhalten.

Neben der Kundgebung soll es auf dem Rathausplatz am 1. Mai wieder ein buntes Familienfest mit vielfältigen Angeboten für Kinder, Infoständen und Speisen und Getränken geben. Mit dabei sind die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die ein Bungee-Trampolin zum Rathausplatz mitbringt und an einem Infostand für Gespräche zur Verfügung steht. Die IG Metall kümmert sich um die Verpflegung und den Bierwagen.

Rollenrutsche und eine Hüpfburg zum Herumtollen für Kinder

Auch die Alevitische Gemeinde, das DRK und die DRK-Jugend, der Integrationsrat, die Young Caritas, der Weltladen, die Friedensgruppe und Verdi sind in das Familienfest eingebunden, bei dem es auch einen Kinderschminkstand geben wird. Neben einem Infostand bringt Verdi eine Rollenrutsche und eine Hüpfburg zum Herumtollen für die kleinen Besucher der Maifeier mit.

Darüber hinaus sorgen die Gewerkschafter in einem zweiten Bierwagen und am Grill dafür, dass keiner hungrig oder durstig nach Hause gehen muss. Weit mehr als 100 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, um die große Maifeier zu stemmen. „Davon lebt der 1. Mai hier“, sagen die Organisatoren, die bei der Veranstaltung ein Zeichen des Zusammenhalts setzen möchten.