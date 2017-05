DFB-Pokalfinale: Public Viewing auf dem Sternplatz

Zu EM 2016 lockte Public Viewing tausende Lüdenscheider in die Innenstadt (Foto). Das DFB-Pokalfinale wird am 27. Mai auf dem Sternplatz gezeigt.

Lüdenscheid - Public Viewing auf dem Sternplatz: Für Samstag, 27. Mai, lädt das Lüdenscheider Stadtmarketing zum Open-air-Fußballgucken ein. Auf der 24 Quadratmeter großen LED-Leinwand wird das DFB-Pokalfinal in Berlin zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund übertragen (Anpfiff 20 Uhr).

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, kündigt das Lüdenscheider Stadtmarketing auf Facebook an. Bereits um 14 Uhr soll ein Rahmenprogramm für Familien, Kinder und alle anderen Fußballfans beginnen. Die Veranstaltung knüpft an das Public-Viewing-Vergnügen zur EM 2016 an, zu dem sich über vier Wochen hinweg tausende Lüdenscheider im Rosengarten versammelt und friedlich gefeiert hatten.