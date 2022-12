Dezember-Suppe: Hunderte Portionen in Lüdenscheid verteilt – Aktion auch Heiligabend

Von: Bettina Görlitzer

400 Portionen gingen bei der Dezember-Suppe über die Theke. © Görlitzer, Bettina

Hunderte Portionen an Erbsen- und Gemüsesuppe gingen auch am dritten Samstag der Aktion „Dezember-Suppe“ über die Theke im Rosengarten.

Die Aktion, initiiert von den Sauerländer Jungs, unterstützt an der Suppenausgabe diesmal von Willi und Söhne, ist für die Ideengeber Volker Wagemeyer und Thorty Bohmann in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg.



Am wichtigsten ist ihnen, dass sie die Menschen erreichen, für die die Hilfe gedacht ist: Menschen die obdach- oder wohnungslos sind, die, bei denen das Geld nicht reicht, um sich regelmäßig gut zu ernähren oder warm einzukleiden.

Was ich erlebt habe, kann man gar nicht beschreiben.

Für sie gibt es nicht nur die kostenlose Suppe oder einen Crêpe, sondern auch warme Kleidung oder Schlafsäcke. „Was ich erlebt habe, kann man gar nicht beschreiben“, sagt Bohmann, gerührt von der Dankbarkeit der Menschen, die ihrerseits kaum glauben können, dass das alles für sie ist.



Ganz schüchtern seien Leute gekommen und hätten gesagt, „Ich habe gehört, hier gibt es Decken.“ Sie wurden ins Zelt geschickt, zum Einkleiden, aber nicht ohne die Einladung zu heißer Suppe und Kaffee. Eine Frau habe ganz zaghaft nach warmer Kleidung gefragt, aber sie könne nicht viel zahlen.

Völlig gerührt habe sie sich bedankt, als sie sich nicht nur einen zweiten, sondern auch einen dritten Pullover nehmen konnte, ohne einen Cent zu zahlen. Nach der Einkleidung sei sie wiedergekommen; „Ich wollte einfach noch danke sagen.“



Es gibt so viel Elend.

„Es gibt so viel Elend“ sagte Wagemeyer, auch in Lüdenscheid. Dafür wollen die Sauerländer Jungs – und Mädels – helfen. Knapp 40 Mitglieder hat der Verein, der durch unterschiedliche Hilfsaktionen auf sich aufmerksam macht.

Für die Dezember-Suppe hatten sie sich neben Willi und Söhne, die Lüdenscheid Lightnings und Wir für Lüdenscheid mit ins Boot geholt – und so wird es auch am nächsten Samstag, dem Heiligen Abend, noch einmal die kleine Zeltstadt im Rosengarten geben, mit Erbsensuppe und Kleiderausgabe.



400 Portionen gingen über den Tisch

Der zweite Erfolg ist, dass nicht nur die Bedürftigen bei den eisigen Temperaturen eine heiße Suppe zu schätzen wissen. Fast 400 Portionen gingen am Samstag über den Tisch und dabei füllten sich die Spendendosen wie schon an den vorangegangenen Samstagen reichlich – 3124,09 Euro waren es dieses Mal.

Insgesamt sind also bislang etwa 4800 Euro eingegangen, die an die Caritas-Aktion „Wärme und Licht“ fließen, die in diesem Winter einen ganz neuen Stellenwert bekommt. Dabei geht es darum, Menschen vor der Wohnungslosigkeit zu bewahren, indem sie bei den Energiekosten unterstützt werden, erklärt Mara Tomaszik von der Caritas. Jede Anfrage werde sorgfältig geprüft, bevor Geld fließt.



Spenden können auch an die Sauerländer Jungs überwiesen werden: IBAN DE49447615342326428700, Volksbank in Südwestfalen, Verwendungszweck „Dezember-Suppe“.