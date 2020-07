Deutsche Post: Luftbild von unserem Fotografen auf Briefmarke verewigt

Lüdenscheid - Für Hans Blossey ist es Alltag, dass seine Arbeit in der Öffentlichkeit steht. Seit 37 Jahren macht er Luftbilder. Nun hat es eins davon auf eine Briefmarke geschafft.

Zeitungen und Magazine haben Tausende seiner Fotos gedruckt, die Bilder wurden ausgestellt, in Reiseführern und Geschäftsberichten veröffentlicht. Regelmäßig erscheinen seine Aufnahmen, die er aus einer Höhe von 300 bis 500 Metern macht, auch in unserer Zeitung in Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis.

Und doch ist es für den Hammer etwas Besonderes, wie ein sehr kleines Bild von ihm erschienen ist: Seine Luftbildaufnahme des Freibads Annen in Witten ziert zwei 95-Cent-Briefmarken. Die Post verkauft sie seit Donnerstag in der Serie „Deutschland von oben“.

„Das ist für mich ein großer Spaß, dass meine Arbeit auf so ungewöhnliche Weise öffentlich ist.“ Blossey scherzt: „Das ist das günstigste Bild, das man von mir kaufen kann.“