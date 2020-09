Deutsche Bank schließt jede fünfte Filiale: Das ist der Stand bei den MK-Standorten

Die Deutsche Bank will jede fünfte Filiale in Deutschland schließen und damit ihr Filialnetz ausdünnen. Davon sind eventuell auch die Standorte im Märkischen Kreis betroffen.

„Wir planen, die Zahl der Filialen so rasch wie möglich von gut 500 auf etwa 400 zu verringern“, sagte Philipp Gossow, Leiter des Privatkundengeschäfts der Marke Deutsche Bank, der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Märkischen Kreis gibt es insgesamt fünf Standorte: In Lüdenscheid an der Altenaer Straße, in Altena an der Kirchstraße, in Iserlohn am Nordengraben, in Plettenberg am Umlauf und in Menden auf der Unnaer Straße.

Ungewissheit bei MK-Standorten

Ob vereinzelte MK-Standorte auch von einer der insgesamt 100 Schließungen betroffen sind, wollte die Pressestelle auf Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Man wolle zunächst mit den einzelnen Gruppen sprechen, um das weitere Vorgehen abzuklären, erklärte der Pressevertreter.

Bereits am 21. September kündigte mit Auto-Teile-Unger (ATU) ein weiteres Unternehmen eine Vielzahl von Filialschließungen an.