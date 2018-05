Lüdenscheid - Viel Geduld mussten die Besucher beim Schätztag im Hotel Dresel in Rummenohl mitbringen.

Einmal mehr hatten der Brügger Antiquitätenhändler Detlev Kümmel und Walter Lehnertz aus der Eifel, beide bekannt aus der TV-Serie „Bares für Rares“, dazu eingeladen, vermeintliche oder auch echte Antiquitäten von den Experten begutachten zu lassen.

Mehr als 500 Gäste nutzten die Gelegenheit und ließen Besteck, Schmuck, Kisten, Kästchen, Figuren, Gemälde und vieles mehr unter die Lupe nehmen. Für die Expertisen, deren Reinerlös karitativen Zwecken zufließt, nahmen sie gern bis zu zweieinhalb Stunden Wartezeit in Kauf. Das für die Expertisen gespendete Geld fließt in Lüdenscheider Aktion "Glücksbringer" und an die Hagener Tafel.