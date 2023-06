„Looking for Modern Art“ - Johann Georg Müller

Zehntausend Euro für Bilder von Müller

Von: Jutta Rudewig

Der Brügger Galerist Detlev Kümmel stiftet ein Müller-Bild und zehn Holzschnitte über eine Versteigerung zugunsten von Miki. © Cornelius Popovici

Eine Frau, vermutlich die Mutter, hält ihr Kind gut behütet im Arm. Johann Georg Müller malte das Bild. Seine Werke sind Bestandteil der aktuellen Ausstellung in der städtischen Galerie. Aber auch ein Bild, das zum Ende der Ausstellung in Privatbesitz übergehen wird.

Lüdenscheid – Denn der Brügger Galerist Detlev Kümmel stiftet das Müller-Werk meistbietend für einen guten Zweck. Nutznießer des Endbetrages wird der Förderverein Miki des Märkischen Kinderschutz-Zentrums sein – „Seit 1992 bieten wir einen breiten Service rund um das Thema ,Kindeswohlgefährdung‘ an und stehen den unterschiedlichen Beteiligten kompetent zur Seite“, heißt es auf dessen Internetpräsenz. „Und ich finde, das passt als Zweck sehr gut“, sagt Detlev Kümmel, der das Motiv für diesen Verwendungszweck extra ausgesucht hat.



Der Kümmel-Gallery in Brügge ist es gelungen, sich einen großen Teil der Sammlung Werner Scholzen aus Hilden zu sichern. Die Werke seien wertvoll, sagt der Galerist, und taxiert das Bild, das er für eine Versteigerung zugunsten von Miki stiftet, auf einen Wert zwischen sechs- und siebentausend Euro – „das wäre der Preis, für den ich das Bild verkaufen könnte“.

Detlev Kümmel und Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen: Das Mindestgebot liegt bei 3000 Euro. © Cornelius Popovici

Das Mindestgebot legt er in Zusammenarbeit mit der städtischen Galerie auf 3000 Euro fest. Wer Interesse daran hat, das Bild zu ersteigern, hat Zeit bis zur Finissage am 20. August. Dann möchte Detlev Kümmel gern denjenigen bekannt geben, der den Zuschlag bekommt.

„Und ich leg noch eins drauf“, sagt der Brügger Galerist: „Ich habe noch eine kleine Serie von zehn Grafiken Müllers. Holzschnitte, die ab 500 Euro an aufwärts verkauft werden. Die werden an die ersten zehn Kunstliebhaber, die mehr als 500 Euro bieten, abgegeben. Das Geld fließt dann ebenfalls ohne Abzüge in den Spendentopf für Miki. Vielleicht schaffen wir gemeinsam am Ende die Zehntausend!“

Gebote werden in der Galerie Kümmel an der Volmestraße 36a in Brügge, unter Tel. 0173 / 68 86 454 oder info@kuemmel.gallery entgegengenommen. Das Bild finden Betrachter im Eingangsbereich der städtischen Galerie, die Holzschnitte können an der Informationstheke angesehen werden.

„Looking for Modern Art“ - Johann Georg Müller

Bis zum 20. August sind die Werke von Johann Georg Müller in den Wechselausstellungsräumen in der Galerie an der Sauerfelder Straße zu sehen. 1913 in Ludwigshafen geboren und 1986 in Koblenz verstorben sollte der Maler eigentlich Architekt werden, wandte sich dann aber der Kunst zu und war seit 1937 freischaffend unterwegs. In seinen Bildern entdeckt man Formen ähnlich dem Kubismus‘ Picassos, eine Bildwelt aus Kegeln und Zylindern und holzschnittartige Stillleben.

Öffentliche Sonntagsführungen Führungen durch die Ausstellung finden noch statt am 9. Juli, am 30. Juli sowie am 20. August. Die öffentlichen Führungen werden von Susanne Conzen oder Caroline Krüger-Bahr, jeweils gemeinsam mit Detlev Kümmel durchgeführt.

