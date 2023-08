Wertvolles Bild kommt im MK unter den Hammer

Von: Jutta Rudewig

Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen und Galerist Detlev Kümmel vor den Bildern von Johann Georg Müller. © Jutta Rudewig

Drei Werke des Künstlers Johann Georg Müller stehen vis-a-vis der historischen Eisenbahn in der städtischen Galerie. Darunter das Bild „Mutter mit Kind“, das am Sonntagnachmittag seinen Besitzer wechseln wird. Denn eigentlich war die Finissage der Ausstellung „Looking for Modern Art“ des Künstlers für den kommenden Sonntag geplant. Doch der Erfolg gibt den Machern recht: „Looking for Modern Art“ geht für vier Wochen in die Verlängerung.

Lüdenscheid – „Bei der letzten öffentlichen Führung hatten wir gut 40 Besucher“, freut sich Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen über das Interesse unter den Kunstinteressierten. Dazu kämen diverse gebuchte Führung in den Abendstunden. Großes Lob zollt Dr. Conzen dem Brügger Galeristen Detlev Kümmel, auf dessen Initiative hin die Ausstellung „Looking for Modern Art“ zustande kam. Kümmel kaufte seinerzeit einen großen Teil des Nachlasses von Müller auf und bot der Galerie in der Vorbereitung der Ausstellung an, die Bilder öffentlich zu zeigen. Ein Angebot, das die Galerie gern annahm: „Uns als Galerie geht es darum, Müller und sein Werk zu zeigen. Wir wollen die Arbeit des Künstlers vermitteln“, sagt die Galerieleiterin, ist aber auch begeistert von dem „Drumrum, das ist nicht unser Geschäft. Aber das macht Detlev Kümmel sehr engagiert und genial.“

Inzwischen wurden mehrere Werke ausgetauscht, sodass sich auch ein zweiter Besuch in der Ausstellung lohnt. Grund genug also für das Team, „Looking for Modern Art“ weitere vier Wochen zu zeigen. Die Finissage ist jetzt erst einmal auf den 17. September gelegt, mit einer Abschlussführung und einem Umtrunk, den die Kunstfreunde Lüdenscheid wie gewohnt organisieren.

Das Mindestgebot für „Mutter mit Kind“ liegt bei 3000 Euro. © Cornelius Popovici

Der Kinderschutzbund Miki wird am Sonntag Nutznießer der Versteigerung sein, die rund um die Ausstellung seit Wochen läuft. Ein Gebot für das Müller-Bild „Mutter mit Kind“ in Höhe von 3000 Euro liegt bereits vor, weitere können bis und am Sonntagnachmittag nach der Führung abgegeben werden. „Es haben sich Interessenten angemeldet, um bei der Auktion ein weiteres Gebot abzugeben“, freut sich Detlev Kümmel auf Sonntag. Es bleibt also spannend. Die Vorsitzende Antje Malycha wird an der Sonntagsführung teilnehmen und im Vorfeld der anschließenden Auktion des Aquarells über die Arbeit und die Projekte von Miki erzählen. Danach darf geboten werden. Grundsätzlich kann derjenige, der das Müller-Werk ersteigert, das Bild sofort mitnehmen.

Es handelt sich nicht um Kaufpreise, sondern um Spenden an Miki. Hierfür kann auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt werden. Die Werke von Müller verschenke ich als Anerkennung.

Drei der zehn Holzschnitte, die der Brügger Galerist zusätzlich abgibt, haben bereits Abnehmer gefunden. Für die übrigen besteht noch die Möglichkeit, ein Werk gegen eine Spende an Miki in Höhe von 500 Euro zu erwerben. Kümmel: „Es handelt sich nicht um Kaufpreise, sondern um Spenden an Miki. Hierfür kann auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt werden. Die Werke von Müller verschenke ich als Anerkennung.“

Die öffentliche Führung beginnt am Sonntag, 20. August, um 15 Uhr in der städtischen Galerie an der Sauerfelder Straße. Sie dauert rund eine Stunde, anschließend werden die Werke von Müller versteigert.