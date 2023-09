Dieser Mann kennt die Gedanken seiner Gäste

Von: Jutta Rudewig

Der Lüdenscheider Magier Timothy Thomson hat sich mit dem Gedankenlesen beschäftigt. © Thomson

„Mir ist wichtig, dass sich die Leute auf der Bühne wohlfühlen“, sagt Timothy Kahler. Damit bleibt der Lüdenscheider Berufsmagier, der unter dem Namen Timothy Thomson firmiert, seiner Linie treu.

Lüdenscheid – Er will niemanden vorführen. Seine Welt ist die Magie. Am 19. Oktober moderiert er in seiner Heimatstadt, genauer gesagt, im Kulturhaus die „Magic Mixshow“, ein Format, das sich inzwischen in der Bergstadt etabliert hat.



Moderne Comedy-Zauberei und die Fingerfertigkeit der Magier ist die eine Seite, auf die andere Seite hat sich der 31-Jährige inzwischen auch begeben: Hypnose. „Am Anfang steht da erst einmal viel Theorie“, erinnert sich Timothy Thomson an diesem Morgen im sonnendurchfluteten Café am Rathausplatz.

In dem Kölner Künstler Rainer Mees fand er seinen Lehrmeister und entdeckte die Mentalmagie, die seine Bühnenprogramme gewandelt haben. Weg von den Tricks, bei denen sich das Publikum fragt - „Wie macht der das?“ – und hin zu dem Spiel mit den Gedanken und der Fantasie seines Gegenübers.

Da ist diese junge Frau, die sich im Rahmen einer seiner Vorstellungen hypnotisieren lässt. Vor der laufenden Handykamera ihres Begleiters scheint sie für Minuten nicht mehr in der Lage zu sein, ein gefülltes Glas anzuheben. „Mental-Magie ist weit weg von der klassischen Couch“, erklärt der Lüdenscheider, aber die „Überzeugung, dass das funktioniert, ist auf beiden Seiten wichtig – Hypnose ist Kopfsache.“ Aufwendig und mit viel Vorarbeit verbunden.



Timothy Thomson zaubert seit seinem zehnten Lebensjahr und damit nun schon seit mehr als 20 Jahren. Angefangen hat alles mit einem Zauberkursus in der Stadtbücherei in Lüdenscheid. 2017 hat sich der gelernte Industriekaufmann mit seiner Leidenschaft für Zauberei selbstständig gemacht. Bereut hat er es nicht, auch wenn die Jahre der Pandemie nicht die einfachsten waren.



Inzwischen ist der Terminkalender voll. Anfang des Jahres war er auf See mit einer Zaubershow. „Auf einem Kreuzfahrtschiff in Norwegen“, lacht er, „das war furchtbar. Nur kalt, nass und seekrank.“ Ende des Jahres geht’s samt Familie in Sonne des endlosen Sommers vor West-Indien. Dorthin, wo er seinerzeit mit dem Ausbruch der Pandemie festsaß und nur unter dramatischen Umständen wieder nach Deutschland gelangte – „Corona-Schnee“ von gestern.



Timothy Thomson ist unter anderem durch seine Dinner-Show-Auftritte auf der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises bekannt © Thomson

„Ich bin momentan sehr viel hier unterwegs“, freut sich der Lüdenscheider darüber, dass man ihn bucht und auf der Bühne sehen will. Viele große Unternehmen sind inzwischen bundesweit auf den Lüdenscheider aufmerksam geworden. Heute Frankfurt, morgen irgendwo im Ruhrgebiet und dann wieder in Lüdenscheid. In der für den 19. Oktober geplanten Mixshow „stehen wir zu dritt auf der Bühne.“ Der Kartenvorverkauf, da sind die Zauberer mit ihren Shows durchaus in guter Gesellschaft mit anderen Veranstaltern, ist nach dem Ende der Pandemie schwieriger geworden. „Mix-Shows sind schlecht planbar. Das, was man einnimmt, geht zur Hälfte ans Kulturhaus, und die andere Hälfte teilt man sich mit den Kollegen.“



Nächstes Jahr im Februar steht Timothy Thomson dann mit seinem eigenen Programm einen Abend lang auf der Bühne im großen Theatersaal. Auch mit Mentalmagie: „Man sucht sich die Leute, die man auf die Bühne holt, gezielt aus. Körpersprache ist wichtig. Wenn da zum Beispiel jemand sitzt, der provokant und störrisch wirkt, dann ist so ein Zuschauer meist auf die Sabotage der Nummer aus.“ Und ein stückweit möchte Thomson den Leuten mit seiner mentalen Magie Mut machen, an sich selbst zu glauben und an die eigenen Fähigkeiten.



„Wenn ich am Ende einer Show merke, dass ich einen starken Eindruck hinterlassen habe, macht mich das zufrieden. Ich empfinde es als ein wahnsinniges Privileg, Woche für Woche da raus zu gehen und jemanden verzaubern zu dürfen.“