Wenn es im Stock (Lüdenscheid) brennt: Schrecken durch Feuerwehr-Übung in Kultkneipe

Von: Katharina Bellgardt

Feuerwehr-Einsatz im Stock in Lüdenscheid: Die Einsatzkräfte üben für den Ernstfall. © Marcel Merkert

Was, wenn das Wohnzimmer von Lüdenscheid brennt? Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Freitagabend in der Kultkneipe „Der Stock“.

Lüdenscheid - Freitagabend, Rushhour und Kirmesstart in Lüdenscheid - und auf einmal kommt eine schockierende Nachricht: In der Kultkneipe „Stock“ soll es brennen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, es gibt eine Sperrung.

Wenn Der Stock in Lüdenscheid brennt: Feuerwehr-Übung in Kultkneipe sorgt für Schock

Die Nerven sind angespannt in Lüdenscheid. Nachdem am 1. Mai ein 24-Jähriger erschossen wurde, sind viele Menschen ängstlich. Jetzt fängt die Steinert Kirmes wieder an. Ein eigentlich sehr freudiges Ereignis in Lüdenscheid, das jedoch 2022 von einem Todesfall überschattet wurde.

Kein Wunder, dass die Nachricht, es würde im Stock brennen, erst einmal für einen gewaltigen Schrecken sorgt. Passanten bleiben stehen, sehen der Feuerwehr bei ihrem Einsatz zu. Immer wieder fragen Menschen, was hier passiert. Doch es kann schnell Entwarnung geben: Bei dem Feuerwehr-Einsatz im Stock handelt es sich nur um eine Übung. Also: Kein Alarm, es brennt nicht wirklich in der Bar, sondern die Einsatzkräfte üben nur für den Ernstfall.

Der Stock zählt zu den Kult-Wirtshäusern in Lüdenscheid und machte viele Konzeptänderungen im Laufe der Jahre durch. Zunächst vor allem bei Jugendlichen beliebt, spricht das Lokal mittlerweile alle Alterstufen an.