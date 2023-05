Der schönste Platz im Sauerland: Graf-Engelbert-Platz ist fertig

Von: Susanne Kornau

Teilen

Die Baustelle zieht weiter, die ersten Tische stehen schon: Der Engelbert-Platz ist bereit für die Freiluftsaison. Das Brunnen-Thema ist allerdings noch nicht beendet. © nougrigat

Ob es nun tatsächlich der schönste Platz im Sauerland ist, liegt im Auge des Betrachters. Als schönster Platz in Lüdenscheid darf der Graf-Engelbert-Platz aber durchaus gelten.

Lüdenscheid – Die Bewährungsprobe als kleiner Festplatz in neuem Gewand ist bei der Thekentour bestanden. Wenngleich noch nicht alle Absperrungen vom Graf-Engelbert-Platz verschwunden sind: Erste Gastrotische und Sonnenschirme stehen auf gerader Fläche. Freude und Erleichterung bei den Gastronomen nach den vielen Einschränkungen und Belastungen während der langen Bauphase sind spürbar. Die Freiluftsaison kann beginnen.

Der K.T. Neumann-Brunnen plätschert derweil munter vor sich hin, auch wenn die Diskussion um die als zu hell empfundene Farbe seiner Natursteinstufen in den zuständigen Gremien noch nicht verstummt ist. Im Kulturausschuss gab es dazu am Donnerstag zumindest eine neue Erkenntnis, die Jessica Struckmeier, Fachdienstleiterin Kultur, mitteilte: „Der Architekt hat einen Fehler eingeräumt.“ Das allein ist noch kein Anlass zu überstürzten Aktionen. Denn: Man habe vereinbart, dass der Stein eine Nachdunkel-Frist bekommt. „Wenn es sich in einem Jahr nicht deutlich verändert hat, geht man da noch einmal dran.“

Jahresfrist zum Nachdunkeln

Für Norbert Adam (CDU) steht fest: „Es muss verändert werden.“ Und er befand, es sei wohl einfacher gewesen, hier tätig zu werden, „solange der Platz noch nicht gepflastert war. Jetzt ist es schwieriger“. Das allerdings sieht die Stadtverwaltung anders, die bereits mit aufflammender Diskussion im November 2022 betont hatte, Arbeiten an den Stufen könnten unabhängig von der Pflasterung durchgeführt werden. Jens Voß (SPD) hält die Jahresfrist für überflüssig: „Wir können doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass das in einem Jahr zufriedenstellend nachdunkelt. Das grenzt schon an Naivität.“

Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen, zuständig für Kunst im öffentlichen Raum, ging erneut auf die Frage „Kunst oder nicht?“ ein – ohne sie klar beantworten zu können: „Das liegt in Ihrem eigenen Ermessen.“ Gleichwohl mahnte sie: „Wir müssen mit den Dingen sorgfältig umgehen.“ Bei der Sockellösung sei man unachtsam gewesen.