Der Sack ist Geschichte: Gelbe Tonnen für 20.000 Haushalte

Von: Olaf Moos

Für den Leichtmüll gibt es in Lüdenscheid bald die gelbe Tonne statt den gelben Sack. © Bernd Thissen

Die Gelben Säcke haben bald ausgedient. Im Februar beginnt der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) damit, knapp 20 000 Gelbe Tonnen auszuliefern.

Für die Haushalte ist die Aktion nach Angaben aus dem Entsorgungsbetrieb kostenlos. Es sollen keine zusätzlichen Gebühren oder anderweitige Kosten für die Anschaffung oder die Leerung der Behälter anfallen.



Die Verteilung der schwarzen Behälter mit gelben Deckeln beginnt mit einer kleinen Verzögerung. Ursprünglich sollte die Auslieferung im Januar beginnen. Endgültig geht’s nun im Februar los, teilt der STL mit. Bis spätestens Ende März sollen alle Gelben Tonnen ausgeliefert sein. Die genaue Anzahl beläuft sich auf 19 900 Behälter.



4800 Exemplare bestellt

Die werden je nach Größe des Haushalts in drei unterschiedlichen Größen geliefert. Der STL hat 4800 Exemplare mit jeweils 120 Litern Fassungsvermögen bestellt, 14 400 mit 240 Litern sowie 700 Stück, die 1100 Liter fassen. Welche Haushalte mit welcher Behältergröße versorgt werden, hängt von der Personenzahl je Wohneinheit ab.



Weil der STL aus seinen Daten für die Organisation der Müllabfuhr über die Personenzahl je Haushalt informiert ist, steht längst fest, welche Haushalte und Wohnhäuser mit welcher Tonnengröße beliefert werden muss. Dafür gilt folgende Regelung: Haushalte mit bis zu drei Personen erhalten 120-Liter-Tonnen, Haushalte und Wohnhäuser mit bis zu sechs Personen bekommen 240-Liter-Tonnen. Und Häuser mit mehr als 20 Bewohnern sollen künftig über 1100-Liter-Tonnen verfügen können.



Wohin mit den Tonnen?

Zur Frage, wo die neuen Gelben Tonnen aufbewahrt werden sollten, heißt es aus der Werkleitung des STL: „Am besten an genau der Stelle, an der aktuell die Gelben Säcke gelagert werden.“ Gegebenenfalls müsse dafür Platz geschaffen werden. In den Kommunen, die die Umstellung auf Gelbe Tonnen bereits hinter sich haben, seien die Menschen mit dieser Lösung „übrigens in der Regel sehr zufrieden“.



Die Platzfrage ist nach vielen Gesprächen der STL-Verantwortlichen mit Hausverwaltungen vor allem für Mehrfamilienhäuser, die 1100-Liter-Behälter bekommen, ein drängendes Problem. Neben den Gesprächen mit Verantwortlichen haben laut Werkleitungen auch mehrere Ortstermine stattgefunden. „Dabei ging es darum, geeignete Stellflächen zu finden und Platz dafür zu schaffen. Die 1100-Liter-Behälter müssen sowohl für Bewohner als auch für die Müllfahrzeuge gut erreichbar sein.“



Wie viel passt rein?

Weil die Liter-Angaben sehr abstrakt sind, haben Mitarbeiter des STL in den zurückliegenden Monaten mehrere Versuche gemacht. Danach passen in der Regel fünf bis sechs prall gefüllte Gelbe Säcke in eine 240-Liter-Tonne. „Je kompakter die Leichtverpackungen entsorgt werden, desto mehr Abfall passt in die Behälter. Milchkartons zusammenzufalten, lohnt sich also.“



Doch die Leichtverpackungen sollen ausdrücklich nicht in Säcken gesammelt und sackweise in die Tonnen geworfen werden. So entstehe nur unnötiger Plastikabfall.



Wann wird geleert?

Der STL hat den Turnus der Abfuhr von Plastikmüll auf vier Wochen festgelegt. Der gewünschte Zwei-Wochen-Rhythmus sei aus wirtschaftlichen Gründen „nicht möglich“. Sollte die Kapazität der Gelben Tonnen nicht ausreichen, weil mehr Abfälle angefallen sind, können Bürger ihre Leichtverpackungen nach wie vor kostenlos auf dem Recyclinghof des STL Am Fuhrpark entsorgen. Das Gelände ist für die Öffentlichkeit montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.



Wann in welchen Stadtteilen die Leerung der Gelben Tonnen erfolgt, hat der STL im kürzlich erschienenen Entsorgungskalender 2023 festgelegt.



Was kommt rein?

Die Art der Abfälle, die in die Gelben Tonnen gehört, unterscheidet sich nicht vom Inhalt der Gelben Säcke. Es geht nach wie vor um Leichtstoffverpackungen, genauer gesagt: Verpackungen aus Kunststoff wie zum Beispiel Joghurtbecher, Folien, Plastiktüten sowie Shampoo- und Spülmittelflaschen, Metallverpackungen wie Getränke- und Konservendosen, Aluminium oder Deckel von Einwegflaschen und Gläsern. außerdem Verbundverpackungen, also zum Beispiel Saft- und Milchkartons.



Und die alte Tonne?

Haushalte, in denen bereits eine Gelbe Tonne vorhanden ist, werden nicht beliefert. Die bislang genutzte Gelbe Tonne kann also weiterhin benutzt werden. Sollte der Behälter defekt sein, wird er kostenfrei durch den STL getauscht. Alternativ ist es auch möglich, den bislang genutzten Behälter mit einem grünen Deckel auszustatten und als Papiertonne zu nutzen – oder einen braunen Deckel anzubringen und die den Behälter als Biotonne zu benutzen.



Bei den neuen Gelben Tonnen handelt sich bei allen Größen um schwarze Behälter mit gelben Deckeln. Sowohl der „Rumpf“ als auch der Deckel sind mit einer STL-Prägung versehen. Ein Hinweis, was genau in der Gelben Tonne entsorgt wird, findet sich ebenfalls auf jedem Deckel.



Der Rumpf eines jeden Behälters besteht nach Angaben des STL zu 83 Prozent aus recycelten Leichtverpackungen – und damit aus wiederaufbereitetem gelben Kunststoffmüll. Nur der Deckel besteht nicht aus „Recyclat“, da er zu instabil wäre. Da die Gelbe Tonne mindestens zehn und bis zu 20 Jahre genutzt werden soll, sei sie deutlich nachhaltiger als die bisher verwendeten Gelben Säcke.



Kontrolle per Chip?

Jede einzelne Tonne ist zur Kontrolle mit einem winzigen Elektro-Chip versehen. Damit, heißt es aus der Werkleitung, sei sichergestellt, dass jeder Haushalt und jedes Wohnhaus mit dem richtigen Behälter versorgt wird.



Im Vergleich zu den bisher genutzten Gelben Säcken erweisen sich die Tonnen als Alternative, die nach Erwartungen der Verantwortlichen „sauberer, umweltfreundlicher und nachhaltiger“ ist. Die Plastikbehälter können demnach über einen langen Zeitraum genutzt werden, bestehen größtenteils aus recyceltem Material und ermöglichen den Verzicht auf Mülltüten.



Weiter erklärt die Werkleitung: „Hinzu kommt, dass sich der Müll in Tonnen besser lagern lässt, weil die Ausbreitung von Gerüchen und der Befall durch Schädlinge eher vermieden werden kann. Und: Für ein sauberes Stadtbild sind die Tonnen auch wesentlich besser geeignet als die Säcke.“



Wer hat’s entschieden?

Der STL und die Stadtverwaltung haben die Lüdenscheider Bürger bereits im Frühjahr 2021 in einer Abstimmung darüber befragt, wie Kunststoffabfälle künftig entsorgt werden sollen. 4632 Teilnehmer der Abstimmung haben sich damals für die Umstellung auf die Gelbe Tonne entschieden – das entsprach einer Quote von 63 Prozent.