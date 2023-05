Phänomenta-Brücke: Verschmutzungen, Vandalismus, Rost – „Brücken-Tüv“ steht an

Bahnhofsareal

+ © Paffendorf Die Phänomenta-Brücke war schon immer umstritten und stand sogar im Mittelpunkt eines Rechtsstreits zwischen Stadt Lüdenscheid und Brückenbauer. Mit knapp zwei Jahren Verspätung wurde die Brücke dann 2016 montiert. © Paffendorf

Umstritten war die Phänomenta-Brücke immer schon. Nach knapp sieben Jahren in Betrieb sieht die Konstruktion nicht mehr ganz so taufrisch aus. Schäden durch Vandalismus und Rost bestimmen das Bild.

Lüdenscheid – Der „Brückenschlag zur Phänomenta “ war für Lüdenscheid noch nie ein leichter. Von zahlreichen Bergstädtern schlichtweg abgelehnt, von der Stadtverwaltung selbst als wichtiges Element des zum Quartier ausgerufenen, neuen Bahnhofsareals begriffen, war die Bogenbrücke stets umstritten.

Die Querelen zwischen der Stadt als Bauherrn und dem Brückenbauer (inklusive dem juristischen Nachspiel) sowie die in dieser Zeit immer wieder verschobene Montage der Konstruktion sind längst vergessen. Aktuell lässt sich allerdings kaum übersehen, dass die Bahnhofsbrücke ordentlich Patina angesetzt hat.

Der Glanz der ersten Tage ist nach knapp sieben Jahren in Gebrauch einem leicht schmuddeligen Flair gewichen. Entlang der Brückenkonstruktion hat sich an mehreren Stellen der Rost breitgemacht, der Aufzug im anliegenden Schacht ist ständiges Ziel von Vandalismus.

+ Der Aufzug wird regelmäßig Opfer von Vandalen. © Paffendorf, Fabian

„Leider gibt es immer wieder Vandalismus in Aufzügen im öffentlichen Raum, genauso wie in öffentlichen WCs. Gerade in den Aufzügen am Sauerfeld kommt es immer wieder zu mutwilliger Zerstörung. Der Aufzug an der Phänomenta-Brücke wird ebenfalls regelmäßig beschmiert und daher auch zwei Mal pro Monat von einer Fachfirma gereinigt“, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik. Zuletzt sei der Aufzug Mitte April einer Grundreinigung unterzogen worden.

Braune Pampe an den Bedienknöpfen

Genutzt hat das aber kaum etwas, denn nur wenige Wochen später „erstrahlt“ die Fahrstuhlkabine abermals von oben bis unten beschmiert, die Knöpfe auf dem Bedienfeld sind mit einer nicht näher identifizierbaren braunen Pampe überzogen.

Vom optisch bestechenden Anhängsel des zum Wahrzeichen einer „Stadt des Lichts“ auserkorenen Turmbaus hat sich die Brücke unübersehbar zu einem kleinen Sorgenkind gewandelt. Freilich keines, das nun mit dem Aufreger- und Frustpotenzial der Rahmedetalbrücke konkurrieren könnte. Dennoch: Bei Verschmutzungen und Schäden müssen die Mannen des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) regelmäßig ran. „Sowohl der Aufzug als auch die Brücke werden täglich gereinigt. Mitarbeiter des STL führen eine sogenannte Handreinigung durch. Das bedeutet, sie sammeln den herumliegenden Müll ein“, erklärt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik. Kosten von rund 10 000 Euro würde das pro Jahr verursachen.

Sonderreinigungen werden regelmäßig notwendig

+ Unterhalb mehrerer Stufen (Bild links) bröckelt der Lack. An den Übergängen (Bild rechts) fallen einige Beschädigungen auf. © Paffendorf, Fabian

Mit Handreinigungen allein ist’s aber nicht getan, um die Pflege des Brückenbogens zu gewährleisten. Sogenannte Sonderreinigungen, bei denen der Aufzug und die Betonflächen auf Vordermann gebracht werden, schlagen laut Stadtsprecherin abermals jährlich mit circa 6000 Euro zusätzlicher Kosten zu Buche. „Je nachdem, wie stark die Verschmutzungen des Aufzuges durch Graffiti sind, kann man noch mehrere Hunderte Euro aufschlagen“, sagt Schulte-Zakotnik. In den vergangenen Jahren vernachlässigt, aber ab dem nächsten Quartal dann regelmäßig ein bis zweimal jährlich soll nun auch der Grünspan beseitigt werden, der sich entlang der Betonbögen breit gemacht hat. Circa 700 Euro würden laut Marit Schulte-Zakotnik dann je Reinigungseinsatz dafür fällig. Aber nicht nur die Reinigung, sondern ebenso die Instandhaltung des Brückenschlags wird in nächster Zeit noch Kosten verursachen.

Denn dort, wo sich überall der Rost breitgemacht hat und sich unter einzelnen Stufen die Lackierung abblättert, muss alsbald vom STL nachgebessert werden, wie die Stadtsprecherin erklärt: „Die Roststellen an der Treppe sind durch die Nutzung und die Witterung zu erklären. In den Wintermonaten nutzt der Winterdienst Streusalz, um die Brücke eisfrei zu halten. Der obere Teil der Stufen ist mit Harz ausgegossen.“ Gerade an den Übergängen und an den Anschlüssen an die Stahlkonstruktion habe die Beschichtung durch die Nutzung Schaden genommen. Darüber, mit welchen Kosten für die Stadt für die Reparaturarbeiten zu rechnen sei, habe man in der Verwaltung noch keine konkreten Informationen.

Stadt bestätigt rege Nutzung der Brücke

+ An den Betonbögen hat sich Grünspan gebildet. © Paffendorf, Fabian

Apropos Schäden durch Nutzung: Genaue Zahlen, wie viele Fußgänger eigentlich die Brücke tatsächlich in Anspruch nehmen, um zwischen Bahnhofsareal und Phänomenta zu verkehren, hat man von Seite der Stadt bisher noch nicht erfasst.

„Aber man kann täglich eine rege Nutzung beobachten. Darüber hinaus ist die Brücke auch optisch ein wichtiges Element des Quartiers der Denkfabrik geworden. Im Zusammenspiel mit dem Phänomenta-Turm ist sie vor allem am Abend – Rot beleuchtet – ein beliebtes Fotomotiv und ein Erkennungsmerkmal für Lüdenscheid“, erklärt Marit Schulte-Zakotnik. Ebenso sei seit Freigabe der Brücke im Oktober 2016 auch der Plan der Stadt aufgegangen, dass regelmäßig Busse ihre Besuchergruppen für die Phänomenta an der Bahnhofsallee absetzten, die dann die Brücke querten.

Streusalzeinsatz sorgt für Rost an der Konstruktion

Insbesondere in den Wintermonaten müssen daher regelmäßig die STL-Mitarbeiter ran, um die Brücke von Schnee zu räumen oder durch Salzstreuen die Rutschgefahr zu bannen. Grob überschlagen für einen durchschnittlichen Winter in der Bergstadt werden inklusive Materialkosten dafür laut STL-Chef Andreas Fritz zwischen 3000 bis 5000 Euro fällig. Je nach Witterung komme es zu 30 bis 40 Streueinsätzen. Dass beim Kampf gegen Frost und Glätte auf der Brücke tatsächlich reines Streusalz zum Einsatz komme, das die Korrosion der Metallbauteile begünstige, sei ein notwendiges Übel. „Die Phänomenta-Brücke ist – wie auch generell Metallbrücken – besonders problematisch“, sagt Andreas Fritz. Aufgrund ihrer Bogenneigung wehe der Windstrom anders, der Bodenbelag tue sein übriges dazu, dass sich das Verbindungsstück zwischen Fachhochschule (FH) und Gustav-Adolf-Straße auf 50 Metern Länge im Winter zur eisigen Rutsche verwandeln könne.

„Zum Streuen kommt Granulat hier nicht infrage. Denn die Rutschgefahr speziell auf den Stufen würde das dann geradezu verdoppeln. Granulat hat auch im Gegensatz zu Streusalzen keine Tauwirkung. Uns ist bewusst, dass durch den Salzeinsatz Rostschäden entstehen. Salze sind jetzt nicht die beste Lösung, aber die beste, die wir hierfür anbieten können“, stellt Fritz fest.

Heizungslösung wurde früh wieder verworfen

Durch den Salzeinsatz sei auch klar, dass im Laufe der Zeit weitere Roststellen an den Stufen und der Stahlkonstruktion der Brücke auftreten werden – die dann natürlich ausgebessert werden müssen. Vermeiden ließe es sich nicht. Wäre nun die in den ersten Überlegungen zum Brückenbau benannte, aber dann doch verworfene Lösung einer eingelassenen Beheizung keine Option gewesen, diese Art der Instandhaltungskosten im Vorfeld zu vermeiden? Nach Meinung von Fritz nicht unbedingt. „Die Planungen wurden vor zehn Jahren gemacht, da ist man von einem anderen Stand der Technik ausgegangen. Anhand der Heizung der Rathausplatzbrücke lässt sich ja sagen, dass man mit so etwas auch schlechte Erfahrungen machen kann“, sagt Andreas Fritz.

2008 hatte man in der Brücke, die den Rathausplatz mit dem Stern-Center verbindet, wassergefüllte Heizschleifen eingebaut. Später mussten sie wieder entfernt werden, weil herausgekommen war, dass diese Art der Beheizung im Winter Lochfraß verursachte. Erst mit dem Einbau einer Elektroheizung konnte letztlich der unangenehmen Rutschpartien auf der Brücke Herr geworden werden.

Hauptprüfung steht demnächst an

+ Streusalzeinsätze begünstigen den Rost. © Paffendorf, Fabian

„Grundsätzlich werden alle Brücken im Stadtgebiet einmal pro Jahr auf Sicht überprüft, alle drei Jahre steht eine Zwischenprüfung an“, erklärt Stadtsprecherin Schulte-Zakotnik. Alle sechs Jahre sei eine Hauptprüfung vorgesehen. Was bedeute, dass noch im laufenden Jahr die erste Hauptprüfung der Phänomenta-Brücke anstehe. Erst dann könne man sagen, ob über die sichtbaren Schäden hinaus noch Handlungsbedarf bestehe. „Bei Brücken, die nicht über die vorgesehenen Belastung hinaus genutzt werden, geht man in der Regel von einer Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren aus. Wann und ob Teile ausgetauscht und erneuert werden müssen, ergibt sich bei der jeweiligen Prüfung“, erklärt Schulte-Zakotnik.