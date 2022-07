„Der Gastronomie geht es schlecht“: Häppchen-Tour muss ausfallen

Die Häppchen-Tour war immer eine willkommene Gelegenheit, unkompliziert auf den Geschmack zu kommen. © Susanne Kornau

Es sind viele Häppchen, und die machen in diesem Fall ein Event schwer verdaulich: Mit Bedauern teilt Marcus Kaufmann vom Beirat Gastronomie des Vereins WIR für Lüdenscheid mit, dass die für dieses Jahr wieder geplante Häppchen-Tour abgesagt werden muss.

Lüdenscheid - Am 27./28. August hatte man die „kulinarische Visitenkarte der Stadt“ verteilen wollen. Daraus wird nun nichts.

Kaufmann, selbst Gastronom, findet klare Worte in seiner ausführlichen Begründung: „Der Gastronomie in Deutschland geht es schlecht“, schreibt er: „Und die Lüdenscheider Restaurants sind derzeit aus verschiedenen Gründen besonders schlecht dran. Da gibt es nichts zu beschönigen.“



Die Erfahrung habe gezeigt, dass es ein beliebtes Format sei. Gäste schätzten den Überblick über die Vielfalt, Gastronomen die Möglichkeit, sich und ihre Spezialitäten in lockerer Atmosphäre vorzustellen. Aber: „Corona hat uns allen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.“ Und das gelte gleich auf mehreren Ebenen. Aktuell seien die Inzidenzen wieder erschreckend hoch, aber man kämpfe auch mit einem langfristigen Effekt: „Seit der Nach-Lockdown-Zeit besteht akuter Personalmangel in weiten Teilen der Gastronomie.“ Manche Restaurants müssten daher ihren Betrieb einschränken. Dazu kämen steigende Energiepreise, was gerade kleine Betriebe spürten. Reduzierte Öffnungszeiten wegen fehlenden Personals bedeuteten geringere Einkünfte – „hier beißt sich die Katze in den Schwanz“.



Risiko zu groß

Als weitere Gründe für die Absage nennt Kaufmann die gestörte Bahnverbindung sowie die Sorge, dass viele noch in Urlaub sein könnten, weil sie „trotz Corona endlich wieder verreisen“ wollten. Und die Brücke: Weil man bei den vergangenen Veranstaltungen festgestellt habe, dass ein Teil der Gäste aus dem Umland kam, befürchtet man auch hier einen negativen Effekt auf die Häppchen-Tour. Das Risiko möchte man nicht eingehen, schließlich sei die Zwei-Tages-Veranstaltung „so sorgfältig und mit Liebe geplant“. Schließlich führt er noch Finanzierungsprobleme an, denn ohne Sponsoren fehle vor allem das Geld für Werbe- und Marketingmaßnahmen. Kurzum: „Corona, Personalmangel, Energiepreise, die Brücke Lüdenscheid, Urlaubszeit, die fehlende Zugverbindung Lüdenscheid-Hagen und fehlende Sponsoren: Es sind einfach zu viele Faktoren, die das Event belasten und so die Häppchen-Tour 2022 doch noch in die Knie gezwungen haben.“ Trotzdem blicke man zuversichtlich nach vorn, hoffe darauf, dass es 2023 weitergehe. Und man hoffe auf Unterstützung, „denn wir können jede helfende Hand gut gebrauchen. Bei Interesse bitte einfach bei Wir für Lüdenscheid e.V., www.wirfuerluedenscheid.de, melden. Wir freuen uns auf euch!“