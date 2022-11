Der Besuch, auf den die Region gewartet hat: Wüst kommt nach Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Kommt am 5. Dezember nach Lüdenscheid: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. © Oliver Berg

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt am 5. Dezember nach Lüdenscheid. Details zum Besuch gibt es von der Staatskanzlei noch nicht, aber es soll auch Gespräche mit Anwohnern geben.

Lüdenscheid – Auf diesen Besuch hat die Region schon lange gewartet: Am 5. Dezember soll NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Lüdenscheid und die Talbrücke Rahmede besuchen. Was bereits als Gerücht durchgesickert war, hat die Staatskanzlei in Düsseldorf am Freitag auf Anfrage bestätigt.



„Ministerpräsident Hendrik Wüst wird am 5. Dezember die Region Südwestfalen besuchen“, heißt es in der Stellungnahme, „geplant sind verschiedene Termine zu unterschiedlichen Themen, unter anderem in Arnsberg und Lüdenscheid. In Lüdenscheid wird er sich mit von der aktuellen Verkehrssituation betroffenen Anwohnern und Unternehmern austauschen.“

Die konkrete Terminplanung, heißt es weiter, sei aktuell in der Finalisierung.



Was die Staatskanzlei und auch die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer nicht bestätigen: Wüst soll dem Vernehmen nach an diesem Tag Gast der SIHK sein. Neben einem Besuch der Brücke soll es auch ein Gespräch in einer passenden Örtlichkeit in Brückennähe geben. Im Gespräch ist die Firma Erco am Brockhauser Weg in Gevelndorf, die quasi direkt an der Bedarfsumleitung der A45-Sperrung gelegen ist.

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der auch Bürgerbeauftragter für den Neubau der Talbrücke ist, zeigte sich am Freitag auf Anfrage überrascht von dieser Nachricht, war offiziell noch nicht darüber informiert.

Der Besuch von Hendrik Wüst in Lüdenscheid ist ein lange erwarteter, der nicht einer gewissen Pikanterie entbehrt. Als die Entscheidung fiel, die Erneuerung der Talbrücke Rahmede auf unbestimmte Zeit zu verschieben, war Wüst in NRW als Verkehrsminister im Amt. Seitdem wird immer wieder über seine Rolle im damaligen Prozess gestritten.