Premiere auf der Kirmes: Der Autoscooter wird zum Gotteshaus 

Predigt unter Spannung

+ © Cornelius Popovici Pastor Holger Bungenberg (links) von der Freien evangelischen Gemeinde Börsenstraße war Ideengeber und hielt die Predigt des ersten „Autoscooter-Gottesdienstes“ in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Circa 300 Besucher feierten am Sonntag einen ganz besonderen Gottesdienst. Der Autoscooter auf der Kirmes Hohen Steinrt wurde kurzerhand zum Gotteshaus umfunktioniert.

Einen überkonfessionellen Gottesdienst in besonderem Ambiente feierten etwa 300 Besucher am Sonntagvormittag auf der Steinert-Kirmes: Pastor Holger Bungenberg von der Freien evangelischen Gemeinde Börsenstraße war Ideengeber und hielt die Predigt des ersten „Autoscooter-Gottesdienstes“ in Lüdenscheid. Und zu einem Gottesdienst im Autoscooter gehörte natürlich auch entsprechende Musik:

Die Leitung der extra dafür gegründeten Projektband hatte Thomas Tetzlaff, bekannt als Bandleader der „Band 96“, übernommen. Als wohl am weitesten angereisten Gäste wurden im Rahmen der Veranstaltung die Schwestern lambria und Rosita aus Indonesien begrüßt. Und Autoscooter-Chef Thomas Wendler freute sich am Ende des Gottesdienstes über die Resonanz: „Ich habe meinen Scooter noch nie so gut besucht gesehen!“