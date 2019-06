Museen der Stadt: Dieser Mann ist der Neue

+ © Rudewig Dennis Grinat ist der neue wissenschaftliche Mitarbeiter in den Museen der Stadt. © Rudewig

Lüdenscheid – Durchgesetzt hat er sich gegenüber einer – so Museumsleiter Dr. Eckhard Trox – „großen Anzahl an Bewerbern“: Dennis Grinat ist der neue wissenschaftliche Mitarbeiter in den Museen an der Sauerfelder Straße. Er bringe „hochkompetenten Sachverstand“ mit, ist der Museumsleiter sehr zufrieden, dass Grinat ab sofort das Team unterstützt.