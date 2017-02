Denk- statt Strafzettel: Aktion für Menschen mit Behinderungen

Der provisorische Behindertenparkplatz, den Monika Schwanz und Bernd Kaiser am Samstag auf dem Sternplatz aufgebaut hatten, zog viele Interessenten an. Diese gaben auch viele Hinweise, an welchen Stellen in der Stadt es Probleme gibt.

Lüdenscheid - „Sie haben meinen Parkplatz – möchten Sie auch meine Behinderung?“ – mit diesem provokanten Spruch auf einem Flyer „Denk- statt Strafzettel“ macht derzeit die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen auf die Parkplatzsituation aufmerksam.

Die erste Vorsitzende Monika Schwanz und ihr Stellvertreter Bernd Kaiser hatten auf dem Sternplatz einen provisorischen Behindertenparkplatz aufgebaut, der viele interessierte Blicke auf sich zog.

Denn die Parkplatzsituation für Menschen, die besonders schutz- und hilfsbedürftig seien, sei extrem schwierig, erklärten sie. Behindertenparkplätze sind in der Regel etwas größer als normale Parkplätze – und da die Autos immer größer werden, gerne genutzte Parkflächen von gesunden Menschen.

Aber auch Bequemlichkeit spiele eine große Rolle wenn gesunde Personen ihren Wagen auf einem Behindertenparkplatz abstellten, erklärte Monika Schwanz. So heißt es auf dem knallgelben Denkzettel-Flyer weiter: „Lieber Verkehrsteilnehmer, wir sind auf einen Parkplatz wie diesen angewiesen, halten Sie ihn daher unbedingt frei. Sie ersparen sich ein Bußgeld von 35 Euro und unnötige Abschleppkosten. Auch wenn Sie ein paar Schritte weiter gehen müssen – freuen Sie sich, dass Sie das ohne Probleme können...“.

Parkplätze an hinterster Stelle

Immer wieder kamen Passanten, die Hinweise zu erschwerten Parkplatzsituationen für behinderte Menschen gaben. So seien vor dem Haupteingang des Klinikums sieben Taxi-Plätze, die oft frei, aber nur zwei Behindertenparkplätze, die ständig belegt seien. An der Notfallambulanz seien drei Behindertenparkplätze – allerdings an hinterster Stelle. „Es gibt mittlerweile besser gelegene Frauenparkplätze als Behindertenparkplätze“, so die Vorwürfe einer Dame, die auf einen Rollator angewiesen ist. Auch, dass die Hürden, überhaupt einen Behindertenparkschein zu bekommen, sehr hoch seien, beklagte sie. Jetzt im Winter, seien die Behindertenparkplätze auf dem Kreishausparkplatz regelmäßig von Schneeschiebern zugeschüttet worden, so ein weiterer Vorwurf.

„Behindertenparkplätze notorisch blockiert“

Resümee: „Es gibt in Lüdenscheid viel zu wenig Behindertenparkplätze – und diese wenigen werden notorisch blockiert.“