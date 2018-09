Denkmaltag auch mit der SOS-Kindervilla

„Verborgene Schöne“ am Sonntag geöffnet

+ © Eiber Dr. Arnhild Scholten, Nici Gabriel, Gerd Winkler und Jill Wagener (von rechts) hoffen auf viele Besucher kommenden Sonntag in der SOS-Kindervilla an der Freiherr-vom-Stein-Straße. © Eiber

Lüdenscheid - Die „verborgene Schöne“ gewährt am kommenden Sonntag von 14 bis 17 Uhr einen Blick ins Innere. Die SOS-Kindervilla an der Freiherr-vom-Stein-Straße ist am Tag des Denkmals mit dem Zeppelin-Gymnasium fürs Publikum geöffnet.