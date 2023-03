Denkmal ohne Nutzung - Was wird aus dem Bremecker Hammer?

Von: Susanne Kornau

Nur ein Dornröschenschlaf oder der Anfang vom Ende: Was wird aus dem Bremecker Hammer? © kornau

„Sag, wie hältst Du's mit dem Bremecker Hammer?“ – Diese Gretchenfrage wird den Kulturausschuss noch weiter beschäftigen. Es gilt, zu Grundsätzlichem eine Meinung zu finden.

Lüdenscheid - Darüber beraten nun die Fraktionen. Muss die Stadt ihr Denkmal überhaupt erhalten? Ergibt ein sanierter, aber ungenutzter Hammer Sinn? Was kostet das? Diese Fragen werden mittlerweile zumindest diskutiert, nachdem das einst so lebendige Industriemuseum wegen Einsturzgefahr erst gesperrt und dann vergessen wurde.

Eindeutige Antworten gibt es nicht. Ja, grundsätzlich sei der Eigentümer verpflichtet, ein Denkmal zu erhalten, sagte Jessica Struckmeier, Fachdienstleiterin Kultur/Museum zur rechtlichen Einschätzung. Aber: Es gibt Ausnahmen. Stichworte wie „Zumutbarkeit“ lassen erahnen, dass es Auslegungssache ist.

Kostenschätzung: Vier Millionen Euro

Sind hochgerechnete Kosten von vier Millionen Euro zumutbar? Mit der Zahl schockierte Angelika Rieck (Ingenieur- und Bauwesen/ Objektmanagement) die Lokalpolitiker. Dazu kommt: „Das Objekt lässt sich nicht in einem Jahr sanieren.“ Eher in dreien – „von Planungsbeginn bis Abschluss“. Sie sprach von Baukostensteigerungen und Lieferschwierigkeiten, erläuterte den Zwang, es einerseits in den Urzustand zurückzuversetzen, andererseits aber an neue Anforderungen von Energie bis Abwasser anzupassen. Und sie stellte fest, Instandhaltung allein sei nutzlos: „Das Hauptproblem ist, dass das Gebäude nicht belebt und betrieben wird.“ Wolle es man es aber, wie zuvor, als lebendiges Museum nutzen, so erfordere das weitere Maßnahmen. Dazu kommt: Selbst die Ausarbeitung eines vernünftigen Nutzungskonzeptes soll bekanntlich mit circa 500 000 Euro zu Buche schlagen.

Jens Voß (SPD) benannte die Zwickmühle: „Es macht keinen Sinn, es instand zu halten, ohne es zu nutzen.“ Was zum nächsten Problem führte: Denn gefördert wird zwar derzeit durchaus großzügig, wie Norbert Adam (CDU) anmerkte: Das Heimatministerium stelle für geeignete Projekte im Land gerade 33 Millionen Euro bereit. Allerdings werden Instandhaltungsmaßnahmen nicht gefördert. Und um Geld für Wiederbelebung zu bekommen, benötige man für den Antrag ein überzeugendes Nutzungskonzept. Da ging der Blick der Runde in Richtung Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. „Wie aufwendig ist ein Nutzungskonzept für Fördermittel?“, fragte Jens Voß. Doch Dr. Trox winkte ab: „Auf die Schnelle geht das nicht. Und es muss zielführend sein, und dafür braucht es eine politische Beschlusslage.“ Was direkt zurück zur Eingangsfrage führte.