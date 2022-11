Den Mehrweg gehen: Erste Erfahrungen mit Recup und Rebowl in Lüdenscheid

Teilen

Die Sportklinik Hellersen hat kürzlich die Einführung des Recup-Systems in ihrer Cafeteria verkündet. © Marie Schulz

Essen und Getränke zum Mitnehmen – ohne Einwegmüll. So lautet das Versprechen von „Recup“ und „Rebowl“, nach eigenen Angaben Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie. Die nachhaltigen Verpackungen werden auch in Lüdenscheid immer beliebter.

Lüdenscheid – Das Prinzip ist einfach und funktioniert umso besser, je mehr Betriebe daran teilnehmen: Kunden können ein Getränk oder Gericht zum Mitnehmen im Recup oder in der Rebowl bestellen und dafür ein beziehungsweise fünf Euro Pfand hinterlegen.

Nachdem sie ihr Essen unterwegs verzehrt haben, können sie die Verpackung deutschlandweit bei allen Partnerunternehmen abgeben und ihr Pfand zurückerhalten. Auch in Lüdenscheid wurde das System bereits mancherorts implementiert, zu den Partnerbetrieben der ersten Stunde zählt beispielsweise die Shell Tankstelle an der Ecke Paulmannshöher Straße.

An seiner Shell-Tankstelle wird laut Marco Brückner das Recup-System immer besser angenommen. © Malte Cilsik

„Wir haben das System vor über zwei Jahren eingeführt“, sagt Geschäftsführer Marco Brückner, der vor diesem Hintergrund bereits über einige Erfahrungswerte verfügt. „Recup wird bei uns immer besser angenommen, inzwischen nutzen rund 30 Prozent unserer Kunden die Pfandbecher, vom Schüler bis zum Handwerker.“

Die Hygiene sei dabei kein großer Aufwand, die abgegebenen Becher werden ganz normal in die Spülmaschine gepackt. „Auf vielen Partys oder Volksfesten geht es unhygienischer zu“, sagt Brückner. Nur in bestimmten Fällen muss die Tankstelle zurückgegebene Becher ablehnen, etwa wenn diese mit Farbe oder ölhaltigen Substanzen in Kontakt gekommen sind.

Ein Manko haben die Hygieneauflagen von Recup aber doch: Bislang können die Deckel nicht „gemietet“, sondern nur für den Preis von 1,30 Euro erworben werden. „Es ist aber denkbar, dass Recup sein System anpasst und wir zukünftig auch Pfanddeckel akzeptieren können“, sagt Brückner.

Auf der Recup-Webseite finden Konsumenten eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe. © recup

In direkter Nachbarschaft hat jüngst auch die Sportklinik Hellersen die Einführung des Mehrwegsystems verkündet. Neben Mehrwegbechern werden hier auch Schalen (Rebowls) akzeptiert: „In der Corona-Pandemie kam es immer häufiger vor, dass insbesondere Mitarbeiter die Möglichkeit wahrgenommen haben, sich das Essen der Cafeteria mitzunehmen. Gerne möchten wir ihnen, aber auch unseren Patienten und Besuchern, diese Möglichkeit weiterhin anbieten – und mit Recup können wir dies auf einem nachhaltigen Weg umsetzen“, erklärt Dirk Burghaus, Vorstandsvorsitzender der Sportklinik Hellersen.

Das sei besonders erfreulich vor dem Hintergrund, dass nachhaltiges Handeln im Gesundheitswesen und insbesondere in Krankenhäusern aufgrund der hohen hygienischen Anforderungen oft besonders schwierig sei.

Noch Luft nach oben sieht Yannick Gracia-Frenschkowski bei der Nachfrage nach den Mehrwegbechern im Denns Biomarkt. © Malte Cilsik

Noch Luft nach oben hat die Nachfrage nach dem Getränk in der nachhaltigen Verpackung hingegen im Denns Biomarkt, auch wenn sich das hier vor etwa einem Jahr eingeführte Konzept nicht von dem der Shell Tankstelle unterscheidet. Der stellvertretende Filialleiter Yannick Gracia-Frenschkowski sagt dazu: „Es kommt selten vor, dass Kunden einen Recup gegen Pfand mitnehmen – deutlich öfter kommen aber Menschen, die ihren Becher austauschen.“

Einmal „angefixt“ bleiben die Biomarkt-Kunden dem Mehrwegsystem also häufig treu. Daher wolle man laut Gracia-Frenschkowski bei Denns auch weiter daran festhalten: „Für uns bedeutet es keinen großen Mehraufwand und der Gedanke dahinter ist gut – viele kaufen bei uns einen Kaffee to go, aber niemand verwendet gerne mehrmals denselben Pappbecher.“

Weitere Informationen

Auf der Recup-Webseite können Konsumenten alle Partnerbetriebe in ihrer Nähe finden. Gastronomen können auf diesem Weg auch selbst Teil des Mehrwegsystems werden.

Zu Recup Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und bietet deutschlandweit ein großes Mehrwegsystem aus verschiedenen Becher- und Schalengrößen an. Ziel von Recup ist es, Verpackungsmüll zu vermeiden und Einwegverpackungen überflüssig zu machen. Daher wurde das System auch speziell für die Ansprüche in der Gastronomie entwickelt. Eine Rebowl kann nach Unternehmensangaben bis zu 500 Einwegpackungen ersetzen und ein Recup bis zu 1000 Einwegbecher. Becher und Schale sind zu 100 Prozent recyclebar und BPA-frei.