SPD-Bundevorsitzender diskutiert mit Bürgern über Herausforderungen

Von: Bettina Görlitzer

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer übernahm die Moderation des Bürgergesprächs mit Lars Klingbeil, der nach eigenen Angaben hören wollte, „was die Menschen vor Ort beschäftigt“. © görlitzer

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil stattete Lüdenscheid am Freitag einen Besuch ab. Doch der Fokus lag bei der Veranstaltung nicht auf der A45.

Lüdenscheid – Wer am Freitagabend eine intensive Diskussion über die Ursachen und Folgen der Sperrung der Rahmedetalbrücke erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die inzwischen wohl berühmteste Autobahnbrücke Deutschlands kam beim Bürgergespräch mit dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil in den Museen am Sauerfeld allenfalls am Rande vor. Der Lüdenscheider SPD-Vorsitzende Fabian Ferber hatte mit dem Hinweis, dass es auch anderes als „Brückentourismus“ gebe, die Marschrichtung für den Besuch vorgegeben. Andererseits gab es auch keine Einschränkungen für die Fragen, die die Bürger dem Bundesvorsitzenden der SPD stellen konnten.

Zunächst plauderte Klingbeil ganz allgemein über aktuelle nationale wie internationale Themen der Bundespolitik. Er schilderte seine Eindrücke beim Besuch in der türkischen Erdbebenregion: „Es war furchtbar.“ Wenn man das Leid dort gesehen habe, „relativert sich vieles in der politischen Debatte hier“. Auch der Krieg in der Ukraine beschäftige ihn sehr. Es sei wichtig, Waffen zu liefern, aber es sei auch wichtig, dass der Bundeskanzler nach China reise und mit Putin telefoniere und deutsche Positionen deutlich mache. „Militärische Schärfe auf der einen und Diplomatie auf der anderen Seite sind kein Widerspruch“, sagte Klingbeil.

Dann wechselte er zur Innenpolitik und es kamen die Themen, die mittel- oder unmittelbar das durch die Brückensperrung gebeutelte Lüdenscheid betreffen. „Wir müssen schneller werden bei der Infrastruktur.“ Aus den Erfahrungen in Lüdenscheid würden Lehren für Veränderungen gezogen, auch wenn das für die Rahmedetalbrücke zu spät komme. Aber obwohl viele klagten, dass es so lange gedauert habe, bis der Sprengtermin feststand, sei der eingeschlagene Weg verglichen mit anderen Infrastrukturprojekten rasant. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nutzte dieses Thema als Überleitung zur Fragerunde: „Wir müssen die Situation als Chance begreifen.“ Die Zukunft zu gestalten sei wichtiger, als über mögliche Fehler der Vergangenheit zu diskutieren, so seine Botschaft. „Wir haben die Verantwortung, den Blick nach vorne zu richten“, sagte der Bürgermeister und erntete zustimmendes Nicken des Bundesvorsitzenden seiner Partei. „Damit zum Zeitpunkt, wenn die Brücke wieder steht, wenn wir das rote Band durchschneiden, Menschen hier gerne leben und gute Arbeit finden.“

Keiner spricht über die Brücke

Zumindest für die Anwesenden – viele von ihnen Mitglieder der SPD – schien das der richtige Ton zu sein. Keiner sprach über die Brücke. Es ging bei den Fragen um Wohnungsbau, klimagerechte Sanierung, um Fachkräftemangel und Transformation der Industrie, um Bürokratie und überbordende, nicht nachvollziehbare Vorschriften im Brandschutz. Letzteres kommentierte Klingbeil mit einem Mentalitätsproblem – man wolle sich gegen alles absichern, aber absolute Sicherheit könne es nicht geben: „Wir müssen in Deutschland etwas lernen, das sich Fehlerkultur nennt.“

Volker Schmidt forderte Entlastung für das Personal in kommunalen Verwaltungen. © Görlitzer, Bettina

Ferber hatte bei der Begrüßung auf die starke, innovative mittelständische Wirtschaft in Lüdenscheid mit ihrer langen Tradition verwiesen. Auf solches Potenzial setzt auch Klingbeil: Gemeinsam mit der Industrie und dem Mittelstand Innovation und technischen Wandel zu gestalten, müsse das Ziel sein. „Wir brauchen eine Industriepolitik, auf die wir stolz sind.“ Um dem Fachkräftemangel zu begegnen müsse Deutschland als Einwanderungsland attraktiv werden. Zur Frage von Dieter Dzewas nach den Wohnungsbauzielen sagte Klingbeil, dass – trotz schärferer Klimaziele – jetzt Bedingungen geschaffen würden, um Investitionen auf den Weg zu bringen.

Klimaschutz und Klimaneutralität

„Wenn die Lieferketten sich beruhigt haben, wenn die Handwerker wieder Zeit haben und die Zinsen in Ordnung sind, werden wir auch die Gebäudesanierung voranbringen. Da bin ich guter Dinge, dass das funktioniert.“ Es werde Förderungen geben, sagte er angesichts der gerade erzielten Einigung im Koalitionsausschuss. Wagemeyer erinnerte an das städtische Klimaschutzkonzept. Was bedeute, dass Lüdenscheid beispielsweise allein für die neue Feuer- und Rettungswache sowie die Feuerwehr-Gerätehäuser zusätzlich zu den geschätzten rund 50 Millionen Euro weitere 15 Millionen Euro für Klimaneutralität „On top“ stemmen müsse. Er hoffe nicht, dass Baukostensteigerungen am Ende zu einem dreistelligen Millionenbetrag führten.

Volker Schmidt, Fachbereichsleiter beim Kreis, klagte, dass immer neue Vorgaben und Gesetze ohnehin knappes Personal mehr beschäftigen, als es zu entlasten. Klingbeils Idee: Förderungen umstellen – es gebe zu viele Programme, die Personal für komplizierte Anträge binden. Stattdessen sollten Kommunen mehr Geld bekommen, damit sie handeln können und sich nicht von einem befristeten Förderprogramm zum nächsten hangeln müssen.