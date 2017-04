Demokratie kein Selbstläufer

Rund 200 Menschen nahmen an der Kundgebung „für Menschenrecht hier und in Europa – gegen Rechtspopulismus“ auf dem Sternplatz teil.

Lüdenscheid - „Schade, dass die anderen Lüdenscheider nicht da sind“, begann Superintendent Klaus Majoress seine Rede am Mittwochnachmittag vor rund 200 Teilnehmern an der Kundgebung „für Menschenrechte hier und in Europa– ohne Rechtspopulismus“. Die, die sich nicht auf dem Sternplatz versammelt hatten, verpassten eine beeindruckende Demonstration für die Wahrung der Demokratie und ihrer Werte.

Den eindrucksvollen Schlusspunkt setzte dabei der 23-jährige Fisha, Flüchtling aus Eritrea und seit 15 Monaten in Lüdenscheid – genau so lange wie seine Flucht über Libyen und das Mittelmeer dauerte: „Ich habe aus einer Diktatur mein Heimweh nach meiner Familie, meine Kultur, meinen Glauben, schöne und schlimme Erinnerungen mitgebracht und hoffe auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit“, sagte er. Er wolle einen Beruf und Demokratie lernen, den gegenseitigen Respekt und die Achtung voreinander. Zurzeit belegt Fisha einen Integrationskurs. „Doch die eigentliche Integration findet nicht im Klassenzimmer statt, sondern in der Stadt durch friedliche Begegnungen.“ Er sei dankbar für die vielen Kontakte und hoffe weiter auf gute Nachbarn, die ihm mit Respekt und Achtung begegnen.

Kundgebung für Menschenrechte auf dem Sternplatz Lüdenscheid Zur Fotostrecke

In seinem Beitrag war alles zusammengefasst, was zuvor Vertreter von Kirchen und Gewerkschaften sowie Bürgermeister Dieter Dzewas in seinem Grußwort betont hatten: Es ging darum, die Werte der Demokratie – Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenwürde, den respektvollen Umgang miteinander und die Achtung voreinander nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen, sondern sich für sie einzusetzen und sie zu bewahren. Denn die Demokratie sei kein Selbstläufer, hoben die Redner immer wieder hervor. Tlako setzte mit Liedern aus dem Widerstand den passenden musikalischen Rahmen.

Neben Klaus Majoress unterstrichen Pfarrerin Monika-Deitenbeck-Goseberg, Pfarrer Andreas Rose von St. Medardus, für den DGB Bernd Schildknecht, für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Ingrid Remmers, Stefan Schick vom Stadtjugendring und Fabian Ferber für die IG Metall, dass die Demokratie ein hohes Gut sei, das immer wieder aufs Neue verteidigt werden müsse – Europa zeige Risse, rechte Parteien trieben Spaltungen voran, doch Hass und Niedertracht, der von diesen Seiten gesät werde, müsse mit den Ideen der Demokratie begegnet werden.

Pfarrer Holger Reinhardt spielte auf der Trompete die Europahymne, der sich lang anhaltender Beifall für Europa anschloss.