Demenznetzwerk: „Wir werden etwas am Aktionstag verändern“

Lüdenscheid - Die Resonanz beim Aktionstag „Diagnose Demenz“ am Donnerstag war zwar nicht so groß wie erhofft, die Mitglieder des Demenznetzwerks sind mit ihrer Veranstaltung im Bürgerforum des Rathauses dennoch zufrieden.

„Wir machen weiter – vielleicht nur etwas anders“, sagte Anja Weber von der Stabsstelle Demografie und Sozialplanung.„Wir haben nicht erwartet, dass die Leute uns die Bude einrennen, aber nach der Werbung, die wir gemacht haben, hätten es schon mehr Besucher sein dürfen“, sagte Weber.

Ein „Fehlgriff“ sei die Veranstaltung deshalb aber nicht gewesen: „Die meisten Mitglieder waren zufrieden. Es ging ihnen nicht um die Anzahl der Leute, sondern um die Qualität – sie haben mit Angehörigen, die Rat suchten, sehr intensive Gespräche geführt.“

„Letzte Hilfe noch mehr tabu als Demenz“

Demenz sei ein schwieriges Thema, über das selten offen gesprochen werde. „Das hat sicher eine Rolle gespielt“, resümiert Weber. „Man hat das auch bei den Vorträgen gemerkt. Es gab zum Beispiel leider wenig Zulauf bei der Arche. Das Thema ,Letzte Hilfe‘ ist vermutlich noch sensibler als Demenz. Damit will sich niemand gerne befassen – außer, es betrifft ihn direkt.“ Der Vortrag zur „Achtsamkeit“ hingegen sei deutlich besser besucht gewesen.

Beim nächsten Mal – der Aktionstag soll jährlich stattfinden, darin sind sich die Organisatoren einig – könnte das Thema etwas anders angegangen werden. „Natürlich geht es um Demenz, aber letztlich vertreten die Mitglieder Interessen von uns allen, und es gibt so viel mehr Themen, vor allem hinsichtlich der Pflege.“ Die Bereiche will das Netzwerk in Zukunft mehr in den Vordergrund stellen.

Seniorentag am 13. September

„Außerdem sollten wir darüber nachdenken, den Aktionstag vielleicht erst mittags beginnen zu lassen und mehr in die Abendstunden auszuweichen, damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, sich zu informieren.“

Ein paar Ideen zur Umsetzung können die Akteure bereits am 13. September sammeln. Dann wird der Märkische Kreis in Kooperation mit der Stabsstelle Demografie und Sozialplanung im Bürgerforum einen Seniorentag ausrichten. „Vielleicht befruchtet das eine das andere – wir können etwas daraus lernen und womöglich neue Partner dazu gewinnen.“