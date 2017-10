Anja Weber, Dagmar Plümer, Brigitte Wiesner-Ganz (v.li.) laden für den 19. Oktober in die Stadtbücherei ein. Thema: „Pflege in den eigenen vier Wänden – Zeitaufwand und Kosten“.

Lüdenscheid - Drei Frauen – ein Ziel: Anja Weber, Dagmar Plümer und Brigitte Wiesner-Ganz möchten an Demenz erkrankten Menschen und ihren Angehörigen helfen, ihnen den Alltag erleichtern und Unterstützungsangebote vermitteln. „Möglich ist das nur, wenn wir das Thema aus der Tabuzone in die Öffentlichkeit holen.“

„Mit der Stadtbücherei haben wir einen schönen öffentlichen Raum gefunden. Er eignet sich gut dafür“, sagt Brigitte Wiesner-Ganz vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe des Paritätischen an der Friedrichstraße.

Stadtbücherei-Leiterin Dagmar Plümer stellt ihn gern zur Verfügung: „Bei uns gibt es gute Medien zum Thema. Dazu gehören Fachbücher, Ratgeber, spezielle Spiele, Erinnerungskoffer mit Fotokarten und Filmangebote“, sagt sie und präsentiert als Beispiel die „SingLiesel“, ein Buch mit Zeichnungen und alten Liedern, die sich per Knopfdruck abspielen lassen.

Dies ist nur eine Möglichkeit der Beschäftigung, die den Umgang mit demenzkranken Menschen erleichtern kann und auch ihnen selbst trotz zunehmender Eingeschränktheit schöne Momente verschafft.

Anja Weber von der Stabsstelle Demografie und Sozialplanung ist froh, mit der Stadtbücherei und dem Verein Freunde der Stadtbücherei, den Dagmar Plümer als Geschäftsführerin ebenfalls vertritt, einen weiteren Kooperationspartner für das Netzwerk Demenz gewonnen zu haben, das inzwischen 30 Mitglieder umfasst.

Geplant sind mehrere Veranstaltungen, zu denen interessierte Angehörige sowie Fachkräfte aus der häuslichen, ambulanten und öffentlichen Pflege, der Pflegeberatung und vergleichbaren Bereichen willkommen sind.

Den Anfang macht am Donnerstag, 19. Oktober, ab 17.30 Uhr Dr. Volker Hielscher, der einen Vortrag über „Pflege in den eigenen vier Wänden – Zeitaufwand und Kosten“ hält. Hielscher ist Sozialwissenschaftler und stellvertretender Geschäftsführer des iso-Instituts in Saarbrücken und stellt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung vor, in der Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ihre Erfahrungen schildern.

Der Eintritt ist frei. Es besteht für die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.