Arbeiten auf Bräuckenstraße verzögern sich durch Frost

Lüdenscheid - Die Arbeiten zur Deckenerneuerung auf der B229/Bräuckenstraße haben am Dienstag nach Ostern begonnen.

Mitarbeiter der Firma Philipp Kutsch begannen mit den Fräsarbeiten zwischen der Einmündung Honseler Bruch und der Werdohler Landstraße. „Wir fräsen rund zehn Zentimeter der Fahrbahndecke ab“, erklärt Mitarbeiter Heiko Schwabe. Die Straße an sich sei nicht schlecht, aber die Nähte seien aufgerissen.

Nach dem Abtragen werden zwei neue Schichten, eine Binder- und eine Deckschicht, aufgetragen. Für jede Fahrbahnseite sind drei Tage eingeplant. Durch den Frost komme es aber zu Verzögerungen, sagt Schwabe. Mit dem Auftragen der ersten Schicht könne heute nicht begonnen werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Werdohl wird an der Baustelle vorbeigeführt. In Richtung Lüdenscheid wird der Verkehr über die L691 (Werdohler Land-, Lenne-, Rahmede- und Lösenbacher Landstraße) und B54 umgeleitet.