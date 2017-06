"Deckel gegen Polio": Sammlung vorerst bis zum 30. Juni

Bettina Leonidas und Dr. Viola Stender-Schulte vom Rotary Club Lüdenscheid-Zeppelin präsentierten in Leonidas Laden „Wohnkultur & Lebensart“ in Brügge – einer der Annahmestellen – einen Teil der bereits stattlichen Deckelsammlung. Sie hoffen bis zum 30. Juni auf viel weitere Unterstützung.

Lüdenscheid - Die bundesweite Sammel-Initiative „Deckel gegen Polio“ geht in die Endphase. Noch bis zum 30. Juni sammeln auch die Mitglieder des Rotary Clubs Lüdenscheid-Zeppelin und des Rotaract Clubs in Zusammenarbeit mit dem für die Aktion gegründeten Verein „Deckel drauf“ Kunststoffdeckel.

Der wirtschaftliche Recyclingwert der Deckel von Getränkeflaschen wird für Impfungen gegen Kinderlähmung (Polio) eingesetzt.

Dr. Viola Stender-Schulte, Präsidentin der Zeppelin-Rotarier, sagte, sie sei den vielen Sammlern der Plastikdeckel sehr dankbar. Nach der Zählung am Monatsende werde die Aktion sicherlich in die nächste Runde gehen, kündigte sie an. - ivd/kk

