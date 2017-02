„Deckel gegen Polio“: Rotary gegen Kinderlähmung

Lüdenscheid - Unscheinbar, aber nützlich sind sie – jene kleinen runden Kunststoff-Deckel, die etwa Tetrapacks, Zahnpastatuben und Getränkeflaschen dicht verschließen. Am Ende indes landen sie meist im Hausmüll oder bestenfalls im Gelben Sack. Das muss nicht sein. Denn die Plastikteile können indirekt durchaus noch humanitäre Wirkung entfalten.

Das jedenfalls zeigt die Sammel-Initiative „Deckel gegen Polio“, die sich dem Kampf gegen die Kinderlähmung (Polio) widmet. Zu den Unterstützern der Aktion zählt dabei auch der Rotary-Club Lüdenscheid-Zeppelin, ein noch ziemlich junger Bergstädter Rotary-Club.

Im LN-Gespräch erläuterte Dr. Viola Stender-Schulte, amtierende Präsidentin der Zeppelin-Rotarier, Grundidee und Schritte des Projekts. An dem beteiligen sich bundesweit zahlreiche Rotary-Clubs sowie der eigens dafür gegründete Verein „Deckel drauf“. Als Förderer mit im Boot sitzt auch Rotaract Lüdenscheid, der rotarische Nachwuchs.

Zum Hintergrund. Lange Zeit galt die Kinderlähmung als große Geißel der Menschheit. Die Krankheit führt zu Lähmungen und Verkrüppelungen und kann lebensbedrohlich sein. Heilung gibt es nicht, wohl aber eine wirksame Vorbeugung durch Impfung. Durch solche Impf-Programme ist Polio mittlerweile in weiten Teilen der Welt verschwunden. Nur in Nigeria, Afghanistan und Pakistan kommt das Virus in freier Form noch vor. Das Problem: Für einen dauerhaften Schutz rund um den Globus muss das Impfen noch weitergehen. Das wiederum kostet Geld.

Und exakt an diesem Punkt setzt das Sammeln der Deckel ein. Denn die sind aus Polyethylen, einem recyclingfähigen Material mit wirtschaftlichem Wert.

Konkret funktioniert die Sammelaktion so: Die Zeppelin-Rotarier bitten die Lüdenscheider Bürger, die Kunststoffverschlüsse zu Sammelstellen im Stadtgebiet zu bringen. Die dafür nötigen Behälter stellt der STL zur Verfügung. Angst vor einem Pfandverlust braucht übrigens niemand zu haben – Pfandflaschen werden auch ohne Deckel angenommen.

Die gesammelten Deckel werden schließlich an einen Recycling-Betrieb verkauft. Die Einnahmen kommen dann der Impf-Kampagne gegen Kinderlähmung zugute. Der wirtschaftliche Wert von 500 recycelten Deckeln entspricht dabei einer Impfung.

Hier die Standorte der bisherigen Sammelstellen in Lüdenscheid: die Dursty-Märkte an der Bräuckenstraße und der Schumannstraße, die Siku-Modellwelt, der Rewe-Markt an der Brockhauser Ebene, das Dentallabor Rüssler an der Wefelshohler Straße, Optik Lüttringhaus am Rathausplatz, die Praxis von Dr. Viola Stender-Schulte an der Gneisenaustraße, das Wohnkultur-Geschäft Leonidas in Brügge, die Firma W.A. Schulte an der Altenaer Straße, das Bergstadt-Gymnasium und das Diabetiker-Zentrum am Danziger Weg.