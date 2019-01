Debatte übers Parken in Lüdenscheid: Dieses Auto parkt nicht falsch

Lüdenscheid - Dürfen Autofahrer parken, wie sie wollen, oder müssen sie vorhandene Parkplatzmarkierungen immer einhalten? Die Antwort überrascht.

Am Mittwoch berichteten come-on.de über ein Fahrzeug mit Anhänger, das auf dem Parkplatz von XXXLutz Sonneborn gleich vier Parkplätze blockierte. Daraus entwickelte sich in den sozialen Netzwerken eine Debatte darüber, ob raumgreifendes Parken eigentlich erlaubt ist oder nicht.

Geregelt ist das Parken und Halten in Paragraph 12 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Zwar handelt es sich bei dem Sonneborn-Parkplatz um ein Privatgelände.

Nutzer werden durch das Möbelhaus aber darauf hingewiesen, dass auf der Fläche ebenfalls die StVO gilt. Damit kommt auch hier §12, Absatz 6 zur Anwendung, der Folgendes besagt: „Es ist platzsparend zu parken.“

+ Auch so zu parken, ist nicht ausdrücklich verboten. © Nougrigat Was aber bedeutet platzsparend und wann greift die Ordnungsmacht – zumindest an öffentlichen Straßen – überhaupt ein? Grundsätzlich wird das Problem in Lüdenscheid fast ausschließlich auf größeren Parkplätzen mit markierten Parkbuchten sichtbar, zum Beispiel, wenn ein Auto die Markierungen deutlich überfahren hat.

Doch die Beweisführung ist für die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes schwierig bis unmöglich, wenn sie das Fahrzeug bereits abgestellt vorfinden. „Es ist in diesen Fällen in der Regel notwendig, dass wir den Falschparker auf frischer Tat ertappen“, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte.

Andernfalls ist in der Praxis nicht mehr festzustellen, ob vielleicht die Position anderer Fahrzeuge den Fahrer zu seinem ungewöhnlichen Manöver veranlasst haben oder zwischenzeitlich andere Autos den Ort des Geschehens verlassen haben.

Daher würden in Lüdenscheid Verwarngelder mit Bezug auf §12, Absatz 6 StVO nur in wenigen Einzelfällen verhängt, sagt Marit Schulte. Verstöße können auf öffentlichen Flächen mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro geahndet werden.

Auf Privatgelände kann der Eigentümer die Sanktionierung zum Beispiel über eine Hausordnung regeln. XXXLutz verteilt allerdings keine Knöllchen, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Man setzt auf Einsicht.

+ Dieses Foto löste die Debatte aus. © Finke „In unregelmäßigen Abständen wird das Außengelände von unseren Hausverantwortlichen gesichtet und Fehlverhalten angesprochen. Auch haben die Besucher die Möglichkeit, an der Information im Eingangsbereich Auffälligkeiten im Außenbereich anzusprechen“, erklärt Pressesprecher Volker Michels. Zum konkreten Fall mit dem Anhänger könne man leider nichts sagen.

Wer mit einem Gespann unterwegs ist, darf gemäß des Platzspar-Gebots in der StVO auch zwei – und je nach Situation sogar mehr Parkplätze für sich beanspruchen.

Platzsparend zu parken, bedeutet also nicht zwingend, die aufgebrachten Markierungen auch einzuhalten. Ausgewiesene und umrandete Parkplätze dienen den Autofahrern eher als Orientierung, um den Parkraum möglichst effektiv auszunutzen. Die Stellplatzgrößen selbst sind an anderer Stelle geregelt – in NRW in der Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten.

Sie kommt zum Beispiel beim Bau von Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäuden zur Anwendung, um sicherzustellen, dass ausreichend Parkplätze bereitgestellt werden. Seit dem 1. Januar 2017 müssen neue Stellplätze mindestens 2,45 Meter breit und mindestens 5 Meter lang sein. Vor allem die Maße für die Breite erreichen in Lüdenscheid nur die wenigsten Parkplätze, da sie meist deutlich vor 2017 entstanden sind. Hier gilt Bestandsschutz. XXXLutz bietet nach eigenen Angaben am Standort Lüdenscheid rund 300 Parkplätzen an. „Die Anzahl unserer Parkplätze ist so ausgelegt, dass auch ein hohes Kundenaufkommen gut abgewickelt werden kann, zumal viele Besucher auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen“, erklärt Unternehmensprecher Michels. An der Seite des Möbelhauses gibt es auch Stellplätze für größere Fahrzeuge oder Gespanne.

Hier gibt es den entsprechenden Paragraphen 12 der StVO im Original-Wortlaut zum Nachlesen.

Halten und Parken in der StVO