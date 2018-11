Bürgermeister Dieter Dzewas: "Verwaltung ist sich einig"

Lüdenscheid - Bürgermeister Dieter Dzewas hat am Mittwochabend im Bau- und Verkehrsausschuss betont, die Verwaltung stehe einheitlich hinter dem Beschlussvorschlag, über eine externe Organisationsberatung die bestehenden Strukturen der Feuer- und Rettungswache zu optimierend.

Damit widersprach er deutlich dem für die Feuerwehr zuständigen Beigeordneten Thomas Ruschin, der am Tag zuvor geäußert hatte, dass das Festhalten an einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) „gewiss nicht von meinem Fachbereich“ initiiert worden sei.

Ruschin selbst sprach im Ausschuss von einem „Sturm im Wasserglas“, der durch die öffentliche Diskussion im Vorfeld entstanden sei. Der vorgelegt Beschluss sei ein Kompromiss, zu dem es nach einer Konzeptionsdebatte im Vorfeld auch eine Stellungnahme der Feuerwehr gegeben habe. Die Anregungen seien in die Stellenplananträge gemündet.

Vehement wehrte sich sich Erster Beigeordneter und Personalchef Dr. Karl Heinz Blasweiler gegen die negativen Eindrücke, die durch die Berichterstattung im Vorfeld entstanden seien. „Ich weiß nicht, was das soll. Es ist schädlich für das Bild der Feuerwehr und irritierend für die Bevölkerung. Da werden Argumente ins Feld gebracht, die völlig falsch sind.“

Es sei nicht richtig, dass Fachkräfte der Feuerwehr wegen zu schlechter Besoldung in andere Städte abwanderten. Laut dem aktuellen Stellenplan würden 39 Kräfte nach A 7, 40 nach A 8 und 10 nach A 9 bezahlt. Drei zusätzliche Stellen würden 2019 geschaffen. Seit 2015 seien knapp 40 neue Planstellen entstanden.

„Der Eindruck, wir hingen gegenüber anderen Städten weit zurück, ist völlig falsch. Im Vergleich zu ähnlich großen Städten geraten wir damit ins erste vordere Drittel.“ Von den genannten 13 Abwanderungen seien sechs oder sieben Feuerwehrleute altersbedingt ausgeschieden. Und sicherlich seien nicht alle anderen allein wegen des Gehalts gewechselt.

Fabian Ferber (SPD) kritisierte, es gebe offensichtlich Differenzen innerhalb des Verwaltungsvorstands. Diese dürften aber nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

„Immerhin wählt der Rat die Beigeordneten. Dann erwarten wir aber, dass uns Differenzen in den interfraktionellen Sitzungen mitgeteilt werden. Die Einheitlichkeit der Verwaltung muss gewahrt bleiben.“

Dem stimmte auch Susanne Mewes (CDU) zu. „Es nimmt mich persönlich mit, wenn in der Öffentlichkeit ein solches Bild von der Feuerwehr entsteht. Differenzen in der Verwaltung müssen nichtöffentlich geklärt werden.“ Mewes stellte den Antrag, dass die Ergebnisse der externen Gutachten unverzüglich dem Bau- und Verkehrsauschuss mitgeteilt werden und das Gremium in die Beratung mit einbezogen werde. Bürgermeister Dzewas sicherte dies zu.