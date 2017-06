Blastbeats mit Leidenschaft

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Metalparty im Stock geht in die zweite Runde. Nach der Premiere im letzten Jahr können Metalheads am Samstag, 17. Juni, für kleines Geld ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) vier deutsche Bands hören, die sich der härteren musikalischen Gangart verschrieben haben.

Veranstaltet wird das Festival einmal mehr von der Lüdenscheider Death- und Trashmetal-Band Pherese, allen voran Sänger Markus Leers alias Meg Griffin, sowie dem Stock. Waren im letzten Jahr mit mehr als 70 Gästen schon mehr als die doppelte Anzahl von Personen vor Ort, die die Veranstalter erwartet hatten, hoffen sie nun, die Besucherzahl noch toppen zu können.

Im Line-up des Abends sind auch die Gastgeber selbst vertreten, die derzeit in ihrem Probenraum in der Berg-Chemie an der Altenaer Straße intensiv für ihren Auftritt proben. Dabei sind Ohrstöpsel Pflicht. „Neulich habe ich die mal vergessen“, erklärt Gitarrist Mike Schiermoch, „da hatte ich anschließend schon ein echtes Pfeifen im Ohr.“ Von der übrigen Bandbesetzung ist ansonsten noch der Drummer und gebürtige Arnsberger David Appelhaus im Studio, der bereits in Wacken spielte und aus seiner Wahl-Heimat Berlin wieder in den Märkischen Kreis gezogen ist. Explosive Blastbeats, donnernde Doublebase, hämmernde Riffs sowie eingängige Gesangsparts aus Growls und Screams sind laut Bandinfo die Markenzeichen der Lüdenscheider Formation.

In ihre Band investieren die Musiker, wie oft in der Szene üblich, viel Leidenschaft und haben bereits ein umfangreiches Verkaufssortiment, zum Beispiel mit hochwertigen Shirts, auf die Beine gestellt.

Eine ebensolche Leidenschaft für ihre Musik legen auch die drei weiteren Bands an den Tag, die an diesem Abend im Stock zu sehen und zu hören sind. Scargot liefern progressiven Post- und Modern Metal. Die Musiker, die sich im Jahr 2009 zusammengefunden haben, bieten eine atmosphärische und zugleich technische Spielart mit diversen Einflüssen zeitgenössischen Metals. Die letzte EP der Formation, „Freaks Of All Nature“, war so erfolgreich, dass Metal-Fans auch zukünftig von der Combo hören werden.

Niflhel aus Hamm bieten dagegen Melodic-Death-Metal vom Feinsten. Ihr Sound wurde zunächst vom Göteborgstil der 90er Jahre beeinflusst, hat sich im Laufe der Jahre jedoch eigenständig entwickelt und wurde von der nordischen Mythologie und ihren Kriegern inspiriert. Letztes Jahr erschien ihr erste Album „A Warrior To Come“.

Die vierte und letzte Band des Line-ups ist ebenfalls im Bereich Melodic-Trash-Metal zu verorten. Sinful Earth versetzen ihre Musik zudem gerne mit alternativen Einflüssen. Vor einiger Zeit veröffentlichte die Band ihren neuen Song „Crimson“.

Wer bei der Lüdenscheider Metalparty dabei sein möchte, kann sich über die Band Pherese (www.pherese-wixsite.com/homepage und www.facebook.com/pherese), aber auch über alle übrigen teilnehmenden Bands für sechs Euro auf die Gästeliste setzen lassen. Hardtickets werden nicht ausgegeben. An der Abendkasse, also ohne vorherige Reservierung, kostet der Eintritt am 17. Juni acht Euro.