Dauerpatient Innenstadt: Ist dem Zentrum noch zu helfen?

Teilen

Immer gerne unterwegs: Dieses Bild von Reinhold Zimmermann entstand bei der Befahrung des unterirdischen Flusses in Laos. © Privat

Das ist der Vorteil der Nah- und Fernsicht: Als Weltbürger mit Heimatbasis Lüdenscheid hat Reinhold Zimmermann bei seiner Rückkehr ins Sauerland immer viele Ideen mit im Gepäck. Sein Netzwerk, sein Gespür für Trends und Geschäftsideen – das macht ihn nach wie vor zu einem wichtigen Gesprächspartner, oft im Hintergrund, auch für die städtischen Akteure. Gerade hat er sein 75. Lebensjahr vollendet.

Lüdenscheid – Zumal er unterwegs immer auf dem Laufenden bleibt. Seine Reiselust ist genährt von dem grundlegenden Interesse daran, wie universellen Herausforderungen weltweit begegnet wird. Anlässlich seines Geburtstages legt er, nach längerer Zeit auf See, wieder einmal einen Zwischenstopp in der Bergstadt ein. Auf die Frage, was das beste Mittel gegen Seekrankheit sei, findet er eine Antwort, die für vieles gilt: „Gegen Seekrankheit gibt es viele Mittel. Alle sind jedoch auf die individuelle Person zuzuschneiden.“

Reinhold Zimmermann antwortete auf Fragen von LN-Redakteurin Susanne Kornau. Vielen Dank dafür.

Was waren Ihre jüngsten Impressionen, und worauf freuen Sie sich bei Ihrer Rückkehr nach Lüdenscheid?

Zuletzt waren wir in Südostasien. Mich faszinieren diese Länder besonders. In Laos traf ich meinen Freund Nathaneal, der die Lockdown-Zeit genutzt hat und für die Longboats in seiner Garage einen Elektromotor mit Batterie entwickelt hat. Alle Teile bezog er unkompliziert aus dem angrenzenden China. Gemeinsam unternahmen wir auf einen 7,5 km langen unterirdischen Fluss sehr erfolgreich die Testfahrt.

In Singapur traf ich einen alten Lüdenscheider, der mir bereits im November letzten Jahres ChatGTP vorstellte.

In Thailand und Vietnam war ich beeindruckt von der Qualität der Shoppingcenter. Geöffnet 7 Tage von 9 Uhr bis 23 Uhr. Dort sah man asiatische Shops und viele Familienunternehmer. Besonders das Thema Streetfood hat mir gut gefallen.

Bei einem Aufenthalt in Laos ließ sich Zimmermann Longboats zeigen, die ein örtlicher Freund während der Lockdown-Zeit weiterentwickelt hat: In seiner Garage baute er dafür einen Elektromotor mit Batterie. © Privat

In Thailand waren wir auch tauchen. In den geschützten Gebieten ist die Unterwasserwelt in Ordnung. In Vietnam besuchte ich mit Freunden den Neubau einer Kaffeefabrik. Das mir gut bekannte Bochumer Unternehmen GEA richtete dort die Technik ein.

In Saigon konnte ich die Auswirkungen der europäischen Absatzprobleme an Bekleidung hautnah erfahren. Ein großer Produzent musste mehrere Tausend Mitarbeiter entlassen.

In Kambodscha beeindruckte mich der Lebenswille der Menschen in den Überschwemmungsgebieten.

Überall trafen wir auf russische und ukrainische Touristen, die friedlich gemeinsam ihren Urlaub verbrachten.

Nach fünf Monate in der Hitze habe ich mich wieder auf unser Sauerland gefreut.

Wie geht es dem Meer?

In den ostasiatischen Gewässern trafen wir Tausende von Fischerbooten. Nachts sah man am Horizont überall grüne Lichter. Das Meer wird gnadenlos leer gefegt. Leider fand man an den Stränden und Ufern zu viel Plastikabfälle.

Gesäubert wurden aber alle Flächen für den inzwischen wieder anlaufenden Tourismus. Während der Covid-Zeit hatten wir keine Gelegenheit, große Seefahrten zu machen.

Begeistert von den Möglichkeiten der KI

Welche Anregungen bringen Sie mit nach Hause?

Mich begeistern alle Möglichkeiten die mit künstlicher Intelligenz (KI) zusammenhängen.

Dabei ist das ständige Lernen für alle – Jung und Alt – ein wichtiger Fokus. Mit der KI lassen sich individuelle Lernfortschritte auf die Fähigkeiten und Eignung personenbezogen ausrichten. Es gibt viele Gründer, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir, mein Team und ich, beobachten die Szene genau.

An welche spannenden Start-up-Ideen glauben Sie gerade?

Die aktuelle Zeit bietet viele Chancen. Wir investieren in New Energie und Fintec sowie Riskmanagement.

Das zurzeit in der Umsetzung befindliche Lieferkettenkontrollgesetz bietet viele Chancen für unsere Beteiligungsunternehmen. Ich habe in Ostasien eine gute Übersicht über die Situation vor Ort bekommen. Das hilft uns weiter.

Wo geht die Reise hin? Werden Handel und Denken globaler oder regionaler?

Als Unternehmer ist mir klar: Nur mit der Marktwirtschaft, mit möglichst freiem Handel und Denken lassen sich die Probleme unserer Zeit lösen. Da gehört Globalität und Regionalität ins Angebot. Nur der König Kunde hat die Entscheidung.

Was ist für Sie noch ein Erlebnis, was überrascht Sie?

Ich gehe positiv auf Menschen zu. Das schönste Erlebnis ist die Erweiterung des eigenen Gesichtsfeldes.

Kann man Inspiration professionalisieren?

Ich glaube, wir müssen wieder mehr Unternehmen gründen. Dieser Bewusstseinsprozess muss schon beim Schüler erzeugt werden. Deshalb gefällt mir Tumo. Und ich freue mich schon auf die Einführung im Stern-Center.

Aber es geht weiter. Wir brauchen eine bessere Finanzierung für Gründer. Wir brauchen endlich wirkliche Reduzierung der Bürokratisierung. Und wir brauchen niedrige Steuern.

Dauerpatient Innenstadt: Ist ihm noch zu helfen?

Die Einwohner unserer Stadt entscheiden, wo sie kaufen. Leider vermissen wir mehr und mehr die Kunden aus dem Umland, aus dem ehemaligen Einzugsgebiet. Schaut man sich die Orte an, so fällt auf, alles ist schöner geworden als unsere Innenstadt. Offensichtlich ist das Online-Angebot auch sehr verlockend. Eines meiner Beteiligungsunternehmen macht die Zahlungsdienstleistung für einen großen bekannten Onlineshop. Die haben über die Händlerfunktion mehr als 45 Mio Artikel im Zugriff.

Wie kann sich da der regionale Handel positionieren?

Er versucht es mit preisaktiven Geschäftsformaten. Die kommen aber besonders gut bei unseren ausländischen Mitbürgern an. Das sieht man dann sehr deutlich im Stadtbild.

Als Folge sind die Themen Sicherheit und Sauberkeit besser zu lösen.

Die serviceintensiven Geschäfte und Restaurants tun sich schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Die Ursache ist bekannt.

Wir brauchen mehr Eigeninitiative und neue Geschäftsideen. Anregungen habe ich massenweise in Ostasien bekommen.

Was bringt eine Stadt wirklich voran?

Stadtentwicklung beginnt für mich in der Innenstadt. Da ist zunächst das unsägliche Tunnelthema. Es ist schon extrem schädigend. Wieder hängt es an irgendeiner ,,Kleinigkeit.“

Das Forum am Sternplatz sollte die Stadt erwerben. Ich sehe keine kostendeckende Projektierung für den Einzelhandel oder Wohnungen. Die Stadt sollte dort die vorhandene Gebäudestruktur abreißen und eine Grünzone errichten. Und damit die Fläche für zukünftige Entwicklungen vorhalten.

In der Oberstadt sind positive Entwicklungen zu verzeichnen.

Traurig ist die schon wieder ein Jahr andauernde Absperrung um die Erlöserkirche. Hässliche Stahlgitter prägen das schöne Denkmal mit der neuen Orgel.

Warum kann man nicht eine schöne Heckenbepflanzung vornehmen, zumindest solange bis das das Dach saniert wird?

Dann gilt es, die Unternehmen hier am Ort zu halten, bzw. anzuziehen. Da kann man einiges politisch lösen. Niedrigere Gewerbesteuer. Zuschüsse für Start-ups. Schlüsselindustrie holen.

Das Umfeld für Führungskräfte attraktiv machen.

Haben Sie Ihren Geburtstag noch „in echt“ gefeiert oder schon im Metaverse, im digitalen Raum?

Im kleineren Familienkreis.