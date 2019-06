Dauerbaustelle A45! Diese fünf Brücken werden abgerissen

Bund investiert in Erneuerungen

+ © Mester Die Talbrücke Sterbecke besteht vollständig aus Beton. In der Mitte sieht man den schmalen Strich, der die zwei Brückenteile voneinander trennt. Links wurde es bereits stabilisiert. © Mester

Lüdenscheid - Weit mehr als hundert Millionen Euro investiert der Bund für die Erneuerung der Brückenbauwerke an der A45. In den nächsten Jahren werden mehrere Talbrücken an den Anschlussstellen Lüdenscheids sechsspurig ausgebaut und an die große Verkehrsstärke angepasst.