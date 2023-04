Nach fast sechs Jahrzehnten: Dieses Geschäft in der Lüdenscheider Innenstadt schließt

Von: Fabian Paffendorf

Schweren Herzens müssen Petra Heßmert und Kai Kesper das Zoohaus in der Oberstadt aufgeben. © Paffendorf

Seit 1965 ist das Zoohaus Welke eine Einzelhandelsinstitution in Lüdenscheid. Nun müssen die Inhaber Kai Kesper und Petra Heßmert das beliebte Oberstadtgeschäft aufgeben.

Lüdenscheid – Fast sechs Jahrzehnte lang haben sich unzählige Lüdenscheider Kinder ihre Goldfische und Hamster im Zoohaus Welke gekauft oder sich die Nasen am Schaufenster platt gedrückt, um zu sehen,wie die süßen Meerschweinchen und Zwergkaninchen spielten. In den nächsten Wochen endet die Geschichte der beliebten Zoohandlung.

„Am 2. Mai wollen wir einen Abverkauf starten. Es tut wirklich weh, aber bis spätestens 31. Juli werden wir dann schließen müssen“, sagt Petra Heßmert.

Schwiegersohn Kai Kesper, mit dem Petra Heßmert 2007 die Zoohandlung von der Familie Welke übernahm, erklärt, dass man kaum mehr eine andere Wahl habe, als den bitteren Schlussstrich möglichst schnell zu ziehen. Es seien zu viele Faktoren, die in den vergangenen Jahren zusammengekommen seien. Corona-Pandemie und Lockdowns hätten in der Summe der Probleme dabei noch die geringsten Schwierigkeiten bedeutet fürs Geschäft. „Worunter das Geschäft immer mehr litt in den vergangenen Jahren, war der Preisdumping durch den Online-Handel. Selbst mit guten Umsätzen waren die Gewinnmargen nicht mehr gegeben“, erklärt Kai Kesper.

Online-Handel machte das Geschäft immer schwerer

Seine Schwiegermutter berichtet davon, dass man immer wieder die Erfahrung machen musste, dass Kunden zur Fachberatung ins Geschäft kamen und dann so informiert eben alle Einkäufe schließlich doch online machten. Den Kunden habe man auch nicht mehr erklären können, warum es die gleiche Dose Fischfutter im Internet für den Endverbraucher für zwei Euro unter dem Einkaufspreis des stationären Einzelhandels gebe. Die Liebe zum Job hätte immer weiter darunter gelitten. Dennoch habe man weitergemacht, denn die persönliche Verbundenheit zum Zoohaus selbst wäre schon noch Motivation genug gewesen, dem Preiskampf mit den Internet-Anbietern zu trotzen.

Dazu kamen im Laufe der Zeit laut Kai Kesper aber noch mehr Probleme. Mit dem neuen Eigentümer des Hauses habe man sich leider überworfen, auch die durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke entstandene Situation habe Auswirkungen auf den Betrieb. „Die Lieferanten meiden mittlerweile den Weg in die Stadt. Wenn wir Tiere einkaufen, dann kommt im Gegensatz zu früher auch keiner der Anbieter mehr zu uns. Da müssen wir selbst immer nach Schwelm fahren“, erklärt der Geschäftsführer. Auch blieben seit der Sperrung der Altenaer Straße die Kunden aus dem Lennetal dem Laden weitgehend fern.

Kunden beklagen Baustellensituation in der Oberstadt

Als weiteren Sargnagel, der dem beliebten Lüdenscheider Fachhandel nun den Garaus macht, benennt Kesper die weiterhin andauernden Bauarbeiten in der Oberstadt. „Die Kunden hatten schon im Vorfeld geklagt, dass sie keine Lust haben, dauerhaft durch eine Baustelle zu waten. Am Ende haben wir dann zwar ein tolles Pflaster liegen, aber dafür keine Geschäfte mehr auf der Wilhelmstraße“, sagt Kai Kesper. Die Leerstände in der direkten Nachbarschaft seien mittlerweile so zahlreich, dass eh viele Lüdenscheider gar nicht mehr den Weg auf die obere Wilhelmstraße finden würden.

Auch das Aus der Adler-Apotheke zu Jahresbeginn habe merkbare Spuren hinterlassen. „Der Tropfen auf dem eh schon heißen Stein war dann die Erhöhung der Stromkosten. Wir sollen künftig das doppelte an Abschlag zahlen. Unterm Strich würde das dann bedeuten, dass wir nur noch Miese machen, wenn wir das Geschäft weiter auflassen würden“, erklärt der Geschäftsführer. Wie es nach der Schließung weitergehen soll, wisse die Familie schon. Kai Kesper und seine Frau wollten in andere Jobs wechseln. Als Nebengewerbe würde jedoch noch ihr Katzenhotel in Kierspe weitergeführt. Auch das Hundefutter für Allergiker würde noch weiter über den Online-Shop verkauft, sodass sich die bisherigen Stammkunden keine Sorgen machen müssten. Petra Heßmert weist darauf hin, dass es auch mit der Nagetierbetreuung auf ihrem Hof weitergehen werde. Wer für den Sommer einen Termin für die Tierbetreuung des Zoohauses gebucht habe, der sollte sich aber nun noch einmal melden.

Erinnerungen an „unkomplizierte“ Zeiten

Nun, wo feststeht, dass alles, was das Zoohaus Welke betrifft, abgewickelt wird, kommt man aber nicht umhin zurückzublicken. Auf die Jahrzehnte, in denen die Zoohandlung Groß und Klein in der Bergstadt Freude bereitete. In Erinnerung bleiben wird vielen der freche Graupapagei Jakko, der die Kunden des Geschäfts immerzu als „Eierköppe“ bezeichnete. Aber auch sein Nachfolger Tommy sorgte immerzu für fröhliche Gesichter.

„Damals, als ich im Zoohaus Welke als Mitarbeiterin anfing, da war das alles total unkompliziert. Da stimmte auf Anhieb die Chemie mit dem Ehepaar Welke“, erzählt Petra Heßmert. 1989 war das, als sie mit der gerade zwei Jahre alten Tochter Jennifer durchs Geschäft an der Wilhelmstraße ging und anmerkte, dass es doch traumhaft sein müsse, dort zu arbeiten.

Die Zoohaus-Chefin Annelie Welke habe ihr daraufhin gesagt, dass sie eigentlich direkt im Geschäft anfangen könne. 18 Jahre lang war Heßmert dann Angestellte in dem Laden an der Wilhelmstraße 42. Zum 1. Februar 2007 übernahmen sie und ihr Schwiegersohn dann den immer schon als Familienbetrieb geführten Zoohandel. Das Verhältnis zum Ehepaar Welke, das in den 1960er-Jahren das Fachgeschäft an der Werdohler Straße eröffnet hatte und zum 1. Oktober 1983 dann an den Standort an der Wilhelmstraße umgezogen war, sei immer hervorragend gewesen, erzählt Heßmert. Umso trauriger sei es gewesen, als sie die Witwe von Firmengründer Benno Welke über die baldige Schließung habe informieren müssen.