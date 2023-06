Das verschwundene Vermögen des todkranken Onkels – Familie machtlos

Fall aus Lüdenscheid wohl kein Einzelfall

Kurz vor seinem Tod verschenkt der Onkel ein Großteil seines Vermögens an einen mutmaßlichen Erbschleicher. Die Familie ist machtlos. Ein Fall aus Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Der Beweis kam mit der Post. In einem Schreiben teilte die Sparkasse Lüdenscheid den Kapitalertrag für das vergangene Jahr mit. Exakt 43 Cent. Der kleine Betrag öffnete Birgit Arendt* die Augen, denn zum damaligen Zeitpunkt betrug der Guthabenzins aufs Sparbuch lediglich 0,00001 Prozent. Hinter den 43 Cent Gewinn steckten also in Wahrheit 43 000 Euro auf einem bislang unbekannten Sparbuch. Birgit Arendt ahnte es die ganze Zeit. Onkel Gustav* hatte doch ein kleines Vermögen zur Seite gelegt. Nur aufzufinden war es so kurz vor seinem Tod nicht mehr.



Mit etwas Abstand sieht Birgit Arendt die Dinge klarer. Damals vor einem Jahr, als der Onkel den Kampf gegen den Krebs verlor, hatte die Nichte die finanziellen Angelegenheiten des alleinstehenden Onkels geregelt. Gustav hatte etwa drei Wochen vor seinem Tod eine Vorsorgevollmacht erteilt und Birgit Arendt und ihren Ehemann für die Vermögenssorge eingetragen.



Mann erlangt durch Hilfs- und Fahrdienste das Vertrauen des Todkranken

Zum Hauptbevollmächtigten für alle anderen Angelegenheiten bestimmte er seinen neuen Gehilfen – Ali B.*. Erst wenige Monate vor seinem Tod war er in das Leben von Onkel Gustav getreten, hatte ihm bei Erledigungen geholfen und im Anschluss mit regelmäßigen Hilfs- und Fahrdiensten das Vertrauen des betagten und schwerkranken Rentners erlangt. Heute ist sich Familie Arendt sicher, dass der Onkel in den letzten Tagen vor seinem Tod einem Erbschleicher aufgesessen ist. Weil Ali B. in Gesprächen erzählte, dass er sich auch noch um weitere alte Menschen in Lüdenscheid kümmert, möchte die Nichte ihren Fall publik machen – damit andere Angehörige in ähnlichen Situationen genauer hinschauen.



Dabei muss man wissen, dass die Möglichkeiten der Einflussnahme der Angehörigen begrenzt sind. Auch wer dem Tod geweiht ist, kann – sofern er noch geschäftsfähig ist – weitgehend frei entscheiden und handeln. Er kann sein Geld und andere Wertgegenstände beispielsweise verschenken, ohne dass dies durch die Angehörigen zu verhindern wäre.



Familie Arendt hat das in der Betreuung von Onkel Gustav erlebt, mit dem Ergebnis, dass das Geld weg ist, ebenso fast alle Goldmünzen, die der Onkel dokumentiert hatte, und auch zwei Waffen-Repliken. Bei ihren Recherchen – ausgelöst durch die Zinsmitteilung über 43 Cent – entdeckte Birgit Arendt dann zwei Kontoauflösungen aus der Zeit, bevor sie die Vollmacht erhielt. Mehr als 27 000 Euro ließ sich Onkel Gustav fünf Wochen vor seinem Tod am Bankschalter auszahlen. Einmal 2500 Euro, kurze Zeit später dann fast 25 000 Euro in bar. Es ist eine so hohe Summe, dass sie bei der Sparkasse mehrere Tage vorher vorbestellt werden muss.



Enkeltrick-Verdacht am Schalter ausgeräumt

Wie Birgit Arendt später im Gespräch mit einer Sparkassen-Angestellten herausfand, hatte der Onkel die Bank allein betreten und das Geld in Empfang genommen. Der Verdacht, dass dahinter ein Enkeltrick-Betrug steckt, war am Schalter sofort präsent. „Der Sparkassenmitarbeiterin kam es auch verdächtig vor, allerdings konnte unser Onkel glaubhaft versichern, dass er das Geld mit warmen Händen verteilen will, ehe er stirbt“, berichtet Birgit Arendt, die sicher ist, dass der stark gehbeeinträchtigte Onkel nicht alleine zur Sparkasse kam. „Er muss aber auf jeden Fall von jemandem gefahren worden sein.“ Weil der „neue Freund“ regelmäßig Besorgungen und Fahrten für und mit dem Onkel erledigte und auch einen Schlüssel zur Wohnung hatte, kommt für Familie Arendt nur Ali B. als Empfänger des Geldes infrage.

Bis zuletzt glaubte Onkel Gustav, dass das abgehobene Bargeld im Haus versteckt war. Als er schon mehrere Tage im Hospiz lag und Geld für die bevorstehende Bestattung benötigt wurde, schickte er Birgit Arendts Ehemann in die Wohnung und beschrieb ihm am Telefon exakt, in welcher Schublade in seiner Wohnung sich das Geld befindet. Doch da war nichts. Am Telefon stellte das Ehepaar kurz darauf Ali B. zur Rede, wollte wissen, wo das Geld ist. Der Bevollmächtige gab zu, dass er das Geld genommen und an einem anderen Ort in der Wohnung versteckt habe. Er würde sofort dahin fahren und es holen. Auf dem Parkplatz des Hospizes übergab er dem Ehepaar wenig später 4000 Euro – in bar.



Schon Monate zuvor hatte der erkrankte Senior eine höhere Summe Bargeld an Ali B. ausgehändigt, um ihm aus der Patsche zu helfen – ein Kredit über mehr als 14 000 Euro. Der angeblich aufgesetzte Vertrag zwischen den beiden Männern war nicht mehr aufzufinden, die Rückzahlung der Raten wurde laut Birgit Arendt mit immer neuen Ausreden verweigert.



Sie glaubt auch, dass der Onkel spät, aber nicht zu spät erkannte, dass der vermeintliche Freund ihm wohl doch nicht so wohlgesonnen war wie er immer gedacht hatte. Denn es gab Gegenstände im Haus, die auch nach seinem Tod niemand bekommen sollte – eine Waffen-Replik und eine Schreckschusswaffe. Als Onkel Gustav erfuhr, dass die Pistolen ebenfalls verschwunden waren, wurde er wütend auf Ali B., berichtet Birgit Arendt: „Unser Onkel ist schlussendlich am gebrochenen Herzen und nicht am Krebs gestorben. Er hatte unserer Meinung nach den Lebenswillen verloren.“



Verschwundene Waffe wurde sichergestellt

Für die Familie aber waren die fehlenden Pistolen und die Aussage von Onkel Gustav, dass er sie niemals verschenken würde, ein Glücksfall. Birgit Arendt und ihr Ehemann erstatteten Strafanzeige wegen Diebstahls der Waffen, legten Fotos und Kaufbelege vor und nannten gegenüber der Polizei auch den Tatverdächtigen. „Die Polizei nahm das sehr ernst, gerade weil die Schreckschusswaffe von einer echten nicht zu unterscheiden war“, berichtet die Nichte.

+ Wirklich ein Geschenk? Diese Waffe, die dem Onkel gehörte, stellte die Polizei bei dem Helfer sicher. Von einer weiteren Waffe, Geld und Goldmünzen fehlte jede Spur. © Privat

Monate später erhielten die Anzeigenerstatter einen Brief der Staatsanwaltschaft Hagen. Eine der Waffen – eine Colt-Replika – sei bei einer Durchsuchung bei Ali B. gefunden und sichergestellt worden und liege nun zur Abholung in der Asservatenkammer bereit. Dass Onkel Gustav bestohlen wurde, ist damit zumindest in einem Fall aktenkundig.



Dennoch stellte der Staatsanwalt das Ermittlungsverfahren gemäß §154 Abs. 1 Strafprozessordnung ein. Zur Begründung hieß es: Die Staatsanwaltschaft könne von der Verfolgung einer Straftat absehen, wenn die wegen der angezeigten Tat zu erwartende Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. „Diese Voraussetzung ist in dem vorliegenden Fall erfüllt“, schrieb der Staatsanwalt.



Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen, dass zum Zeitpunkt der Strafanzeige aus Lüdenscheid schon ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts gegen Ali B. anhängig gewesen sei. Dieses sei in einem reinen Strafbefehlsverfahren – also ohne Verhandlung – mit einer Verurteilung wegen Betrugs abgeschlossen worden. Ali B. akzeptierte die Strafe. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Welcher Betrug ihm vorgeworfen wurde und welches Strafmaß er erhielt, sagte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des Verurteilten nicht.

*alle Namen geändert

