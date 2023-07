Projektionen aus dem Hackenporsche auf Lüdenscheider Wände

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Raum-Zeit-Piraten sind mit dem Hackenporsche unterwegs und bringen Projektionen mit. © Raum-Zeit-Piraten

Noch sind die Schatten lang, die die „Nacht der Kultur“ vorauswirft. Aber hinter den Kulissen rumort es bereits gewaltig. Letzten Monats, sagt Ulrike Tütemann, endete für all diejenigen, die als Verein oder Künstler aktiv an der Nacht teilnehmen, die Anmeldefrist. Bei Ulrike Tütemann laufen die losen Enden zusammen. Der Flyer sei bereits in Arbeit. „Da kann man dann eine Seite aufklappen, auf der alle Orte verzeichnet sind, und eine Zeitleiste. So können die Besucher am besten entscheiden – was ist gleichzeitig, und was will ich sehen?“

Lüdenscheid – Die Premiere im vergangenen Oktober darf man getrost als mehr als geglückt bezeichnen. Zu Hunderten wanderten die Lüdenscheider durch die Innenstadt, sahen Vorführungen, hörten Vorträge und Musik, besuchten die unterschiedlichen Orte. Am 21. Oktober (Samstag) werden bei der Zweitauflage in diesem Jahr elf Orte in der Stadt mit dabei sein. Neu mit im Boot sind die Phänomenta, Friedas und die Jugendetage der Erlöserkirche.

Wurde im letzten Jahr der Startschuss in der Bücherei gegeben, so wird er in diesem Jahr um 18 Uhr in den Museen am Sauerfeld fallen. Dort wird Bürgermeister Sebastian Wagemeyer die Nacht eröffnen, gemeinsam mit dem Hausherrn Dr. Eckhard Trox.

Heavens Gate begleitet musikalisch die Eröffnung in den Museen. © Ulf Schwager

Für die musikalische Unterhaltung sorgen an der Sauerfelder Straße Heavens Gate und der Oratorienchor, für ein visuelles Highlight die Thrakien-Tanzgruppe, für Amüsantes der Brügger Galerist Detlev Kümmel und für Kurioses (aus der eigenen Sammlung) Dr. Trox und Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen.



Dirk Weiland versteigert humorvoll im Kulturhaus die Kostüme. © Jakob Salzmann

Im benachbarten Kulturhaus wird Dirk Weiland wie im letzten Jahr auf humoristische Art Kostüme versteigern. Dort können die Besucher mit Vereinen wie Kalle (Folkmusik) oder mit den Un-Ruheständlern (Tanzgruppe) ins Gespräch kommen. Clowns & Company bietet Show und Artistik, Marco Köhler ein Kinderprogramm, Sebastian Wagemeyer zu späterer Stunde ein eigenes Musik-Set.



Nur ein paar Schritte weiter in der städtischen Musikschule präsentiert der Jazz-Nachwuchs Konzerte, ebenso die Streicher der THR, das Baglama-Ensemble und die hauseigene Popband Repeat.



Magisch wird‘s in der Bücherei am Graf-Engelbert-Platz mit Zauberern des Magischen Zirkels inklusive Workshops, lehrreich bei kurzen Vorträgen des Geschichtsvereins, wortreich beim U-20-Slam. Hier tritt aus Gründen der besseren Akustik auch das Schlesinger-Ensemble mit kurzen Inszenierungen auf.



Monster-Show und „Lüdenscheid 1923“

Mit dabei sind wieder die Ge-Denk-Zellen mit einem Vortrag „Lüdenscheid 1923“, die Volkshochschule lässt die Besucher hinter die Kulissen schauen. Hier kann man einen Schnupperkursus in dänischer Sprache besuchen oder sich die Monster-Show ansehen. Das Jugendkulturbüro sorgt derweil für Licht-Bilder an der Fassade des Alten Rathauses.



Im Friedas wird eine Ausstellung samt musikalischer Untermalung gezeigt, im Studio 19 eine Open-Stage geboten, in der Jugendetage der Erlöserkirche Zauberei, Musik und Tanz, im alten Capitol Yoga, Salsa und eine Disco-Nacht des Capitol Tanzhauses (Tanzschule S).

Wer sich von Chormusik durch die Nacht der Kultur begleiten lassen möchte, ist in der Phänomenta an der richtigen Stelle. Hier treten die Chöre Herz-Töne, Chornetti, Frohsinn, der Lüdenscheider Frauenchor, Ton-Art, der Lüdenscheider Männerchor, der Frauenchor Cantabile, der Medarduschor und in den Pausen die Band 96 auf.



Auch die Akrobatik kommt im Oktober nicht zu kurz. © Jakob Salzmann

Einen Walking-Act hat das Lüdenscheider Stadtmarketing für die Besucher parat: Die Raum-Zeit-Piraten kommen wieder nach Lüdenscheid – „mit einem Hackenporsche, in dem die Geräte für mobile Lichtinstallationen sind“, so Ulrike Tütemann. Die Künstler wollen mit ihrem Einkaufstrolley durch die Innenstadt wandern und an verschiedenen Stellen ihre Installationen zeigen.



Getränke und Snacks werden an unterschiedlichen Stellen angeboten. Gegen 22 Uhr soll die Nacht ihr Ende finden.