Graf-Engelbert-Fest in Lüdenscheid: Das Mittelalter für die ganze Familie

Von: Monika Salzmann

Lüdenscheid – Für einen Tag verwandelten sich die Gassen der Altstadt am Sonntag beim Graf-Engelbert-Fest in eine mittelalterliche Stadt. Bei durchwachsenem, teils stark bewölktem, teils sonnigem Wetter richtete der Altstadt-Verein im Stadtkern als ältestem Teil Lüdenscheids ein buntes, fröhliches Mittelalterfest für die ganze Familie aus.

Auf dem Graf-Engelbert-Platz, an der Kirchwiese, auf der oberen Wilhelmstraße und der Luisenstraße tummelte sich Gaukler, Feen, Hexen, Fahnenschwenker, Ritter, Handwerker, tanzende Schotten, Burgfräulein, Leierkastenspieler, Marketenderinnen und andere mittelalterlich Gewandete. Eine Vielzahl von Akteuren aus Lüdenscheid und Umgebung – angefangen bei der Gräflichen Allianz zu Arnsberg über die Rollende Waldschule bis hin zu den Herscheider Bogenschützen – machten auf der Bühne, bei Walking Acts und Aktionen, Vorführungen und quirligem Markttreiben bei der Zeitreise in vergangene Jahrhunderte mit.

Bereits zum zehnten Mal richtete der Altstadt-Verein sein beliebtes Fest aus. Zahlreiche örtliche Institutionen – sei’s die Bücherei, die Awo, die Erlöserkirche oder die Gedenkzellen – und umliegende Gastronomen öffneten für das Fest ihre Türen und beteiligten sich mit Gaumenfreuden und Aktionen am großen, farbenfrohen Fest, das Lüdenscheid von seiner liebenswertesten Seite zeigte und viele Besucher anlockte.

Graf - Engelbert - Fest 2023 Fotostrecke ansehen

Einmal mehr zeichnete Sigrid Schroeder (1. Vorsitzende des Altstadt-Vereins) federführend für das Fest verantwortlich. Auftakt des mittelalterlichen Treibens war ein Umzug, bei dem die Fahnenschwenker des BSV und das Gauklerpack Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und den stellvertretenden Landrat Ralf Schwarzkopf „standesgemäß“ vom Inselhaus am Karussellplatz zur prächtig geschmückten Hauptbühne auf dem Graf-Engelbert-Platz geleiteten. Jubel und Handgeklapper forderten die Gaukler für die „wichtigsten Magistrate“ der Stadt ein.

Das Gauklerpack war beim Graf-Engelbert-Fest allgegenwärtig und erfreute mit vielfältigem Schabernack, Musik und Tanz. © Jakob Salzmann

Auf das Jubiläum der Veranstaltung und das herausragende ehrenamtliche Engagement des Vereins kam Sebastian Wagemeyer in seiner Begrüßungsansprache zu sprechen. In der Organisation stecke „ganz viel Herzblut“. Auf den pünktlich zum Fest fertiggestellten Graf-Engelbert-Platz und den ebenfalls fertiggestellten Burgspielplatz ging er in seiner Rede ein. Ziel der Veranstaltung sei es, die Altstadt zu beleben.

Zur Freude aller ließ sich die Sonne blicken und die Altstadt füllte sich mit vielen Gästen. © Jakob Salzmann

„Lassen Sie sich anstecken von der mittelalterlichen Stimmung“, ermunterte Ralf Schwarzkopf, der sich namentlich bei Sigrid Schroeder bedankte. Als neues Maskottchen des Vereins stellte diese den Besucher den kleinen Engelbert im Bärchen-Kostüm vor.

Der kleine Engelbert ist das neue Maskottchen des Altstadt-Vereins. Wie Sigrid Schroeder (1. Vorsitzende) verriet, soll ein Film mit ihm gedreht werden. © Jakob Salzmann

Mit Stroh und Ähren war der nach Stadtgründer Graf Engelbert I. von der Mark benannte Platz liebevoll auf Mittelalter getrimmt. Spielende Kinder nahmen den neuen Burgspielplatz dankbar in Besitz. Für die ganze Familie – besonders die Kinder – gab es beim Fest viel zu sehen, zu staunen, auszuprobieren und zu erleben.

Bei den Herscheider Bogenschützen konnten sich die Besucher im Bogenschießen üben. © Jakob Salzmann

Wer über den mittelalterlichen Markt bummeln wollte, war vielerorts angehalten, selbst Hand anzulegen und altes Handwerk zu erkunden. Handwerker vielerlei Gewerke – Feldschmiede, Keramiker, Schmuckkünstler und viele andere – ließen sich bei der Arbeit bereitwillig über die Schulter schauen. Beim Bau von Handtrommeln, beim Spinnen, Kerzentauchen und mehr waren wissbegierige Besucher willkommen.

Die Kinder hatten ihren Spaß am Verkleiden und schlüpften ins Ritterkostüm. © Jakob Salzmann

Wer sich lieber mit den Späßen und dem Schabernack des allgegenwärtigen, in unterschiedlicher Besetzung auftretenden Gauklerpacks, mittelalterlicher Musik, Rittertänzen der Tanzschule S, Märchenspiel der Jungen Altstadtbühne, dramatischen Sagen und traurig-anrührenden Balladen (Formatio Kupfergold), Minnesang und Lautenklang unterhalten lassen wollte, hatte ebenfalls seinen Spaß.

So reichhaltig wie das Programm waren die Gaumenfreuden, die die Gastronomen aus der Altstadt zum Fest auftischten. Von Spanferkel bis Spiralnudeln nach Burgfräuleinart, Drillingen, hausgemachter Sülze, italienischen Spezialitäten, Reibeplätzchen, Brezeln, frischen Waffeln und vielen anderen Köstlichkeiten reichte die Auswahl. Das ein oder andere nette Mitbringsel – sei’s duftende Naturseife, außergewöhnliche Marmeladen, Traumfänger, Schmuck oder Honig – gab’s auch zum Mitnehmen.

