Panzer, Monster-Trucks und brennende Autos: Lüdenscheider Stuntman zu Gast auf der Hohen Steinert

Die „Bossle‘s Motorshow Extreme“ - eine zweistündige Stuntman-Show - wird an den ersten beiden Juli-Wochenenden in Lüdenscheid zu sehen sein - mit einem umgebautem Panzer, Monster-Trucks, Explosionen und vielen Überschlägen – als Stuntman mit dabei ist der Lüdenscheider Alex Kaiser.

Lüdenscheid – Auf der Hohen Steinert wird seit Sonntag geschraubt, geschweißt und gebaut. Zum ersten Mal seit 2019 sind die Monstertrucks zurück in der Stadt und mit ihnen die Schaustellerfamilie Bossle mitsamt ausrangiertem und umgebautem Hotchkiss-Panzer, mehreren Lkw, Schrottautos, Wohnwagen – und Alex Kaiser: Stuntman und Lüdenscheider.

An diesem Samstag, 1. Juli, wird er zum ersten Mal in seiner Heimatstadt als Stuntman in der Show zu sehen sein. Dann schließt sich für Kaiser ein Kreis, denn die Show in Lüdenscheid im Jahr 2019 war für ihn damals einer von vielen Moderationsjobs, für die er gebucht worden war.

Autos, Feuerkunst und das Showleben begeisterten ihn schon damals. Und somit wurde das Engagement von „Chef“ Sascha Bossle für Alex Kaiser zum Beginn eines neuen Berufs – und damit auch eines neuen Lebens.

Der Lüdenscheider Alex Kaiser ist ab Samstag als Stuntman in „Bossle‘s Motorshow Extreme“ auf der Hohen Steinert zu sehen. © Henrike Utsch

Um die zehn Mal im Monat hängt der 27-Jährige seitdem an Seilen aus einem brennenden Kofferraum, steht oder liegt auf Autodächern, fährt Autocrashs und Überschläge. Beigebracht hat er sich das mithilfe von Sascha Bossle selbst. Der führt den Schaustellerbetrieb aus Gangelt im Kreis Heinsberg in vierter Generation.

Am Anfang habe Sascha Bossle ihm erklärt wie er fahren soll, dann habe er das nachgemacht, erklärt Alex Kaiser. „Erst macht man das langsam, dann von Versuch zu Versuch wird man schneller und besser.“ Sich trauen und fahren musste er dann aber allein. „Einfach machen“ ist Alex‘ Motto, denn seitdem er 15 Jahre alt ist, hat er schon einiges ausprobiert: Von der Zauberei über eine eigene Feuershow, Stelzenlauf und Clownerie, DJ, Fotografie und Moderation bei Galas und Autoshows hat er sich quer durch das Showgeschäft ausprobiert. Bis ins Fernsehen hat ihn das gebracht, unter anderem zu Privatsender-Sendungen wie „Unter uns“, „Rote Rosen“, als Stunt-Double in „Alarm für Cobra 11“ und als Leiche in den Münsteraner Tatort. Lange bei einer Sache blieb er nicht – zu schnell wurde ihm langweilig und er zu neugierig auf neue Herausforderungen.

In der „Motorshow Xtreme“ hat er die jüngste Herausforderung gefunden. Hier wird gedriftet, die Autos werden in Schräglage gefahren, es werden Explosionen simuliert, Autocrashs und Überschläge gemacht, Motorradsprünge präsentiert und Quad-Akrobatik gezeigt. Nicht alles davon macht Alex Kaiser.

Das Herzstück der Show sind die Monstertrucks, reine Show-Fahrzeuge, die in den USA bekannt wurden. Wenn Alex über sie redet, leuchten seine Augen. Die Leistung der Trucks kennt er natürlich auswendig. Bei 4,8 Tonnen Gewicht haben sie 760 PS und einen V8-Bigblock-Motor.

Generell habe Sicherheit immer oberste Priorität. „Wir machen hier nichts, was nicht zu 100 Prozent durchdacht ist“, versichert er. Die Autos seien so präpariert, dass das Risiko, dass den Schaustellern oder den Zuschauern etwas passiert, so gering wie möglich gehalten werde. Dabei helfe die Erfahrung, die die Familientradition mit sich bringe.

Startschuss für die neue Tour

In Lüdenscheid fällt an diesem Wochenende der Startschuss für die neue Tour. Bis Oktober ist Alex dann in ganz Deutschland unterwegs. Unter der Woche lebt er mit seinen Kollegen neben der kleinen selbst gebauten Arena im Wohnwagen an den Orten, an denen am Wochenende die Show stattfindet.

Und was macht ein Stuntman, wenn keine Show ist? „Es gibt immer was zu tun“, sagt Alex Kaiser. „Ich baue die Schrottautos, also die Autos, die wir am Ende mit den Monstertrucks oder dem Panzer platt machen, aus. Das Licht, die Seitenscheiben, alle Flüssigkeiten müssen raus. Dann müssen Reifen auf das Dach, damit die Autos sich auch überschlagen und nicht nur auf dem Asphalt rutschen. Zwischendurch lackieren wir auch Fahrzeuge um oder bekleben sie neu.“ Auch die Instandhaltung der Fahrzeuge ist eine seiner Aufgaben. Seine Rolle im Betrieb ist nicht fest definiert. Er ist Kfz-Mechaniker, Organisator und Erfinder neuer Showelemente in einem. Im Moment bastelt er an einem Brenner aus einem Heißluftballon, den er am Panzer anbringen will, damit dieser Flammen wirft. „Langweilig wird’s nie“, sagt er.

Ein Tag auf dem Gelände ist ansonsten ruhig. Ein Paketbote kommt vorbei und bringt ein Paket, das an Alex adressiert ist. Es ist ein Bauteil für eine Wasserleitung. „Waschen und kochen müssen wir ja auch mal irgendwann“, sagt er. Ansonsten rast die zwölfjährige Tochter der Familie im neuen Fahrzeug über den Platz auf der Hohen Steinert, auch sie ist Teil der Show und präsentiert Quad-Akrobatik.

Plakatieren sei in Lüdenscheid schwierig

Insgesamt haben die Bossles drei Töchter, und alle sind im Betrieb eingespannt. Am Mittwochnachmittag fahren sie los, um Flyer zu verteilen. Das ist notwendig, denn Plakatieren in Lüdenscheid sei schwierig, sagt Alex. Von der Stadt wurde ihnen das verboten, und die Firma, die Werbung an Laternenmasten anbietet, sei schlicht zu teuer.

Dass Zirkusse, die parallel auftreten, plakatieren dürfen, findet er unfair. „Die gelten als Brauchtumsveranstaltung, wir nicht, auch wenn dieser Betrieb als Zirkus angefangen hat und auch seit Jahrzehnten familiengeführt ist.“ Mit dem Argument, sie seien eben ein Motorenzirkus, seien sie nicht weit gekommen. „Schwierig“, sagt Kaiser.

„Wer nicht wirkt, der stirbt, sagt man ja so.“ Also werden jetzt von den Töchtern Flyer verteilt – hier hilft jeder, so gut er kann. Die Gemeinschaft sei es auch, die Alex Kaiser noch nicht hat weiterziehen lassen. Mittlerweile sei er Teil der Familie geworden, er lebt und arbeitet seitdem er 23 Jahre alt ist mit Sascha und Tanja Bossle, deren Kindern und einigen anderen Familienmitgliedern, die auch in der Show auftreten. „Zum ersten Mal will ich nicht mehr weg. Ich hab‘ hier das gefunden, was ich immer machen wollte.“, sagt er. „Dann geht man nicht so einfach.“

Die Show am Samstag in Lüdenscheid wird nicht nur für ihn ein Heimspiel, weil viele seiner alten Freunde zum Zuschauen kommen, auch seine Familie sehe die Show dann zum ersten Mal. Bedenken hätten alle von Anfang an geäußert. Zumal Alex sich in Schweden bei einer Show den Unterarm verbrannt und vor ein paar Monaten beim Umbau die Spitze seines Zeigefingers verloren hat. Davon lasse sich Alex Kaiser von seinem Beruf jedoch nicht abbringen.

Nach der Station in Lüdenscheid geht es nach Fehmarn, haben die Schausteller spontan beschlossen, da sind sogar mehrere Shows in der Woche möglich. Dann folgt wieder ein neuer Ort auf Zeit, aber schlimm sei das für Alex Kaiser überhaupt nicht. „Das hier ist mein Leben“, sagt er.

Showzeiten und Eintrittspreise

Showzeiten: Samstag, 1. Juli, und Samstag, 8. Juli, jeweils ab 18 Uhr sowie Sonntag, 2. Juli, und Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr auf dem Schützenplatz Hohe Steinert. Die Show dauert etwa zwei Stunden mit Pause. Vor Ort gibt es Bratwurst, Zuckerwatte, Kaltgetränke und Popcorn, außerdem Souvenirs, Plakate, auf denen die Stuntleute nach der Show Autogramme geben



Eintrittspreise: Kinder bis 3 Jahre dürfen kostenfrei zugucken, Tickets für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren kosten 20 Euro, Karten für Erwachsene 25 Euro.