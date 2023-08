„Das hat es noch nie gegeben“: Brügger Schützenverein bleibt ohne neuen König

Von: Bettina Görlitzer

Nach dem Vogelschießen am Freitagabend stand fest: Es gibt in Brügge keinen Nachfolger für Schützenkönigin Sophie Petroschka. Die Vereinssatzung sieht vor, was nun passiert.

Brügge – „Das hat es noch nie gegeben und wird es auch hoffentlich nie wieder geben.“ So informierte Ingo Seuster, Adjutant des Brügger Schützenvereins, am Samstag die Gäste des Schützenfestes über das Ergebnis des Vogelschießens am Freitagabend: Es gibt in Brügge keinen Nachfolger für Schützenkönigin Sophie Petroschka.

Dem Vorstand sei es nicht gelungen, einen oder gar mehrere Anwärter für den Königstitel zu gewinnen. Die Vereinssatzung sehe vor, dass in einem solchen Fall der geschäftsführende Vorstand in die Bresche springen muss.

Die Insignienschützen des Brügger Schützenvereins sind in diesem Jahr Matthias Fuchs (Krone, 2. von links), Dirk Petroschka (Apfel, rechts) und Ingo Seuster (Zepter, links). Anja Petroschka wird gemeinsam mit ihrem Mann und Robin Schmidt, der krankheitsbedingt fehlte, in diesem Jahr die repräsentativen Aufgaben übernehmen. © Görlitzer

Gemeinsam sollten daher nach dem Insignienschießen Vorsitzender Dirk Petroschka, Schriftführerin Anja Petroschka und Kassierer Robin Schmidt gemeinsam den Vogel abschießen. Auch das klappte nur bedingt, da Schmidt erkrankt war. An seiner Stelle trat Marvin Thewen als dritter Schütze an.

Dennoch wird Schmidt das Triumvirat aus Bauer (Dirk Petroschka), Prinz (Anja Petroschka) und Jungfrau (Robin Schmidt) vervollständigen, das den Brügger Schützenverein im neuen Schützenjahr bei allen Veranstaltungen der befreundeten Vereine vertritt.

„Strafe muss sein“, begründete Seuster, der die Schießleitung innehatte, die Anlehnung an einen Karnevalsverein und kündigte an, dass es auch noch eine weitere „Strafe“ geben werde, die noch nicht verraten werde. Gleichzeitig betonte Seuster aber auch: „Es geht wieder aufwärts.“ Denn in den vergangenen Monaten verzeichnete der Brügger Schützenverein sieben Neueintritte.

Für Sophie Petroschka war das Fest am Wochenende der letzte Auftritt als Schützenkönigin in Brügge (linkes Bild). Sie marschierte begleitet von ihrem Vater und Vereinsvorsitzendem Dirk Petroschka zum Schießheim. Zum zweiten Mal war das Schießheim in Winkhausen Veranstaltungsort für das Brügger Schützenfest. © Bettina Görlitzer

Am Freitag wurde auch beim Schießen auf die Insignien abgespeckt: Von den zunächst neun Bewerbern zogen sich noch zwei zurück, nachdem Matthias Fuchs die Krone abgeschossen hatte.

Daher wurde nicht mehr auf die Flügel angelegt. Den Apfel sicherte sich Dirk Petroschka und das Zepter Ingo Seuster.

Vor dem Schießen hatten sich die Schützen zum Gedenken am Ehrenmal getroffen und dann im Schießheim die vereinsinternen Ehrungen durchgeführt.

Wie schon im vergangenen Jahr wurde der Schützenfestsamstag mit den Abordnungen der befreundeten Vereine und weiterer Gäste im eher lockeren Rahmen rund um das Schießheim gefeiert. Mit Begleitung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Kierspe traten die Schützen auf dem Platz unterhalb des Schießheims an.

Die Parade nahm noch einmal die scheidende Königin Sophie Petroschka ab. Nach kurzem Marsch zum Festgelände, begrüßten Dirk Petroschka und Ingo Seuster offiziell die Gäste. Die Bewirtung übernahm die Bürgergemeinschaft Pöppelsheim.

