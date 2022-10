Das Grusel-Haus von Lüdenscheid feiert Halloween-Comeback

Von: Carolina Ludwig

Michael und Andrea Bayer stecken mitten in den Vorbereitungen für ihr in der Nachbarschaft bekanntes und beliebtes Grusel-Haus. © Carolina Ludwig

Wer an Halloween bei den Bayers nach Süßem oder Saurem fragt, muss starke Nerven haben. Denn um bei den Süßigkeiten anzukommen, muss die Wohnung des Paares durchquert werden – und die hat es in sich. Monster in den Ecken, Figuren, die durch die Wände kommen, schaurige Fratzen, Clowns und Untote erwarten die Gäste am Vogelberg.

Lüdenscheid – Seit „bestimmt mehr als zehn Jahren“, wie Andrea Bayer sagt, verwandeln sie und ihr Mann Michael ihre Wohnung, die Garage und den Garten in ein Gruselkabinett – sehr zur Freude der Anwohner am Vogelberg. „Wir sind hier schon als das Müller-Haus bekannt“, sagt Bayer, die vor kurzem ihren Mann heiratete und damit den Namen Müller ablegte. Seit Monaten macht sich das Paar bereits Gedanken, wie das Halloween-Comeback aussehen soll. Zuletzt gab es 2019 „Süßes oder Saures“ im Gruselhaus, das Thema waren Horrorfilme, dann kam die Corona-Pandemie. Zwei Jahre lang wurden die mittlerweile 14 Schaufensterpuppen, die Bilder, die Dekorationen und die Halloween-Schminke verstaut. Im eigenen Keller, einer zweiten Garage und dem Dachboden der Schwägerin. „Das braucht alles Platz und jedes Jahr kommt reichlich dazu“, sagt Andrea Bayer.

Jedes Mal vor Halloween überlegt sich das Paar ein neues Motto für die Dekoration. In diesem Jahr lautet es „Haunted House“, gespickt mit Elementen der Netflix-Serie Stranger Things. Seit ein paar Wochen tragen Andrea und Michael Bayer dafür die Utensilien in die Wohnung, dekorieren und schminken nach der Arbeit und am Wochenende. „Wir gehen richtig darin auf, das ist ein ganz großes Hobby für uns“, sagt Bayer. Gerne würden die beiden auch mal ein altes verlassenes Gebäude umstrukturieren und ein „richtiges Haunted House“ daraus machen. Dass nicht jeder Mensch diese Halloween-Leidenschaft teilt, erfährt Andrea Bayer jedes Jahr aufs Neue: „Ich versuche immer gewisse Kollegen zu überreden, vorbeizukommen. Aber sie trauen sich einfach nicht“, sagt sie und lacht. Auch Jugendliche hätten im vergangenen Jahr die Tour durch die Wohnung am Vogelberg abgebrochen, weil sie sich zu sehr gruselten. „Die haben dann natürlich trotzdem ihre Süßigkeiten bekommen“, verrät Bayer. Und auch für sie selber gebe es Momente, in denen die gruseligen Schaufensterpuppen sie noch überraschen. „Wenn man morgens noch nicht ganz wach ist und dann da jemand in der Ecke steht“, erzählt Bayer, fügt aber gleich hinzu: „Wir leben ja schon seit Wochen so.“

Normalerweise nimmt sich das Paar eine Woche Urlaub, um alles für den Halloween-Abend vorzubereiten. „Das Aufräumen ist das Schlimmste“, sagt Bayer. Aber für das Paar und seine Halloween-Begeisterung lohnt es sich. Am 31. Oktober werden dann etwa 30 geladenen Gäste erwartet und eine große Party gefeiert und auch die Kinder und Jugendlichen aus der Nachbarschaft sind nach der Corona-Pause endlich wieder im Grusel-Haus am Vogelberg willkommen.