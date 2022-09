Bunt gemischtes Programm auf zwei Bühnen

Das 44. Lüdenscheider Stadtfest: Zahlen, Fakten und das Programm

Von: Susanne Kornau

„Man merkt: Die haben alle richtig Bock.“ Katja Schlorff vom Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) ist ganz dicht dran an den Hauptpersonen des Stadtfestes, den Vertretern der Vereine, die der großen Lüdenscheid-Party am Wochenende erst Herz und Seele geben.

Lüdenscheid - LSM und die Stadt Lüdenscheid organisieren das Fest gemeinsam – für das 44. brauchte man drei Anläufe. Die lange Zwangspause hat Spuren hinterlassen, das merkt Katja Schlorff. „Es gibt manche neue Vereinsvorstände. Die fragen dann uns, wie sie das immer organisiert haben . . .“ Die gute LSM-Fee erfüllt solche Wünsche, wo immer sie kann. Dämpft die Aufgeregten, ermuntert die Neuen, unterstützt die Langjährigen. Alltagsgeschäft in der Stadtfestvorbereitung.

76 Vereine, Chöre und karitative Organisationen stehen auf der Anmeldeliste; etwas mehr als vor Corona. Sie alle müssen für das Powerwochenende viele Vereinsmitglieder mobilisieren, damit alles bewältigt werden kann. Dass längst nicht mehr jeder Verein den Aufwand für Aufbau, Ausstattung und Betrieb eines eigenen Standes treiben kann, muss keine Gruppe davon abhalten, trotzdem teilzunehmen. Acht Vereine, so teilt die LSM mit, hätten sich nur für das Bühnenprogramm beworben. Mit Den Helder (Niederlande) und Romilly sur Seine (Frankreich) können die Lüdenscheider auch wieder Vertreter zweier Partnerstädte begrüßen.



Es gibt 16 Bierwagen und zwei Vereine, die eigene Stände mit Bierverkauf haben; zwei haben nach LSM-Auskunft abgesagt. Bierwagen-Betreiber bieten entweder am Stand etwas zur Kinderunterhaltung an oder tragen zum Bühnenprogramm bei.



45 Vereine haben sich laut LSM-Liste mit einem Essensstand, Cocktail-, Wein- oder Infostand angemeldet – auch neue Akteure. Wenn sich Katja Schlorff etwas wünschen könnte: Italienisches fehlt ihr sowie ein Asia-Angebot. Doch das gebe die Vereinsstruktur derzeit wohl nicht her, vermutet sie.



Für Unterhaltung sorgt das Angebot auf zwei Bühnen: Mit rund 50 Programmpunkten wird das Bild von den Aktivitäten in dieser Stadt bunt. Und rhythmisch: Denn auch musikalisch wird es abwechslungsreich.



Bunt gemischtes Programm auf zwei Bühnen



Die Startfanfare für das zweitägige Event erklingt am Samstag um 16 Uhr auf der Rathausplatz-Bühne: Nach den Jagdsignalen des Hegerings eröffnet Bürgermeister Sebastian Wagemeyer das Stadtfest – es wird nicht das letzte Mal sein, dass er an diesem Tag zum Mikro greift. Ebenfalls in der Eröffnungsphase kürt Moderator Dirk Weiland die erfolgreichsten „Stadtradler“. Fünf weitere Vereine bieten ab 17 Uhr Folklore und Tanz. Der Abend gehört zwei Cover-Bands: ab 20 Uhr spielen „Strum Out“, gefolgt von „Ohne Yoko“. Dazwischen sorgen von 22 bis 22.30 Uhr „Clowns and Company“ für eine LED-Light-Show.



Kontrastprogramm zwischen Rock und „melodischem Heavy Metal“ auf der Sternplatz-Bühne: Hier beginnt’s um 16.30 Uhr mit „Band96“ (vormals „Tengerin Doo“, Rockmusik und christliche Texte). Ab 18 Uhr spielt die Band „Skylight“, ab 19 Uhr „Pirates in Black und ab 20 Uhr „The No Girls“. Ab 21 Uhr gehört die Sternplatz-Bühne zum „Live-Finale“ den Lokalmatadoren, teilt die Stadt mit: „’Tire Me’ um Sänger, Gitarrist und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer setzt sich unter anderem aus Musikern der ehemaligen Lüdenscheider Formationen ‘John Porno Band’ und ‘root’ zusammen.“ Ab 22.15 Uhr geht’s weiter mit DJ Dirk Heuel – mit „partytauglicher Musik“ bis Mitternacht.



Am Sonntag bespielen neun Vereine die Sternplatz-Bühne (bis 16.45 Uhr), auf der Rathausplatz-Bühne sind es zehn (bis 16.15 Uhr). Kurzfristige Absagen sorgen dabei noch für Änderungen im Programm. So musste der MGV Union den für Sonntag geplanten Auftritt wegen Krankheitsfällen absagen. Deshalb beginnt das Geschehen auf der Sternplatz-Bühne erst mit dem HSG-Auftritt und seinen Trainingsausschnitten aus der Jugendarbeit um 12 Uhr.

Das traditionelle Freundschaftssingen der Chöre fällt weg, und auch die Kleingärtner präsentieren sich nicht mehr. Hier, so weiß Katja Schlorff, gebe es „Macher“-Probleme. Die Altersentwicklung in den Vereinsvorständen fordert Tribut.



Feste Anlaufstelle bleibt der ökumenische Gottesdienst – auf der Rathausplatz-Bühne, 10.15 bis 11.30 Uhr. Je nach Wetterlage wird er eventuell ins Bürgerforum verlegt. Das werde am Samstagnachmittag entschieden.



Eine Entscheidung, die längst gefallen sein sollte, ist die, hinzugehen ins Fest-Herz der Stadt. Denn erst dann geht die Party richtig los.