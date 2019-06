Lüdenscheid - Über Lüdenscheid kreiste am Dienstagabend ein Hubschrauber der Polizei-Fliegerstaffel. Mittlerweile konnte der Einsatz beendet werden.

Hintergrund des Einsatzes in der Luft und auch am Boden war die Suche nach einer Person, die sich in einem psychischem Ausnahmezustand befand und eine Gefahr für sich selbst darstellte.

Die Suche hatte Erfolg, die Polizei fand die gesuchte Person.

Grund zur Beunruhigung in der Bevölkerung bestand demnach zu keinem Zeitpunkt.