Deshalb geht morgen in Lüdenscheid das Licht aus

Lüdenscheid – Für eine Stunde gehen am Samstag, 30.März, die Lichter aus – und zwar am Phänomenta-Turm und an weiteren markanten Bau- und Kunstwerken.

Die Stadt Lüdenscheid beteiligt sich auch in diesem Jahr an der internationalen Klimaschutz-Aktion „Earth Hour“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Der 76 Meter hohe Turm der Phänomenta ist mit seiner kunstvollen Illumination vor allem in der Dunkelheit ein echter Hingucker, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Am Samstag wird die Beleuchtung allerdings um 20.30 Uhr abgeschaltet. Für „symbolische 60 Minuten“. Um gegen Energieverschwendung zu demonstrieren – und gleichzeitig für Umwelt- und Klimaschutz.

„In Zeiten von Klimakrise und globalem Artensterben müssen wir ein deutliches Signal setzen. Wir müssen unser Verhalten im Alltag klimagerechter und nachhaltiger gestalten“, erklärt Marcus Müller, Klimaschutz-Manager der Stadt Lüdenscheid, den Hintergrund der Aktion. Auch an der Erlöserkirche, der „La Luna“-Rathausbrücke, an den Städtischen Museen, am Selve-Brunnen und an weiteren städtischen Wahrzeichen bleiben die Lichter am Samstagabend für eine Stunde aus. „Und idealerweise auch in privaten Haushalten“, meint Marcus Müller, der auf eine möglichst hohe Beteiligung der Bürger hofft.

„Das ist das Schöne an der Kampagne: Jeder kann ein Zeichen setzen und mitmachen.“ Die Stadt Lüdenscheid beteiligt sich, unterstützt von Phänomenta und Stadtwerken, seit 2012 an der „Earth Hour“. Was Marcus Müller besonders freut: Die Stadt White Bear Lake im US-Bundesstaat Minnesota, Lüdenscheids Partnerstadt für das internationale Klimaschutz-Projekt „Climate Smart Municapilities“, schaltet ebenfalls an einigen Bau- und Kunstwerken die Beleuchtung für eine Stunde aus.

"Earth Hour"

Der australische Ableger der internationalen Natur- und Umweltschutzorganisation WWF rief die „Earth Hour“ 2007 ins Leben. Seitdem findet die Aktion jährlich im März statt. Unter dem Motto „Licht aus – damit anderen eins aufgeht!“ wollen sich auch in diesem Jahr Millionen Menschen und Tausende Städte weltweit an der Kampagne beteiligen. Unter anderem werden die Beleuchtung des Brandenburger Tores in Berlin, des Opernhauses in Sydney (Australien) und des Empire State Buildings in New York am 30. März für eine Stunde deaktiviert.