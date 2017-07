Dankeschönabend mit Ehrung verdienter Mitarbeiter

Lüdenscheid - Am Freitag waren alle ehrenamtlichen Helfer des CVJM-Ferienjokers zum Abendessen in die Jugendfreizeitstätte Rathmecke-Dickenberg eingeladen. Diese Dankeschön-Veranstaltung hat Tradition. Diesmal standen nicht nur die 76 Ehrenamtlichen, die sich zwei Wochen lang täglich eingebracht haben, im Mittelpunkt des Abschlussabends: Andreas Marder, Vorsitzender des CVJM-Stadtverbandes, nutzte die Veranstaltung, um sich im Namen des Vorstandes auch bei drei langjährigen hauptamtlichen Mitarbeitern zu bedanken.

Alle drei feiern in diesem Jahr Dienstjubiläen beim CVJM-Stadtverband. Michael Heide-Gentz leitet seit 25 Jahren die Jugendfreizeitstätte „Audrey’s“ und ist so lange beim Lüdenscheider Stadtverband tätig – unter anderem auch im Vorstand – CVJM-Sekretär in der Kinder- und Jugendarbeit ist er bereits seit 33 Jahren.

Auch Andreas Ackermann, Hausmeister beider Jugendfreizeitstätten des CVJM – dem „Audreys“ und der Einrichtung Rathmecke-Dickenberg –, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Mandy Griguhn arbeitet seit zehn Jahren als pädagogische Mitarbeiterin in der Jugendfreizeitstätte Rathmecke-Dickenberg und hat dort zuvor bereits ihr Anerkennungsjahr absolviert.

Mit dem gemeinsamen Abendessen und einem bunten Abend bedankte sich der CVJM bei den ehrenamtlichen Helfern, die viel Freizeit opfern und ohne die der Ferienjoker nicht möglich wäre, betonte Marder.