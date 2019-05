Open Stage im Lönneberga: mit "Zombie" in den Sommer

Lüdenscheid - Bei der letzten Open Stage des Vereins Kultstädte in dieser Saison kamen im Lönneberga wieder viele junge Musiker aus Lüdenscheid zum jammen zusammen.

Mit dabei war die Band Otherside, die ihren neuen Bassisten Julian Wohlgemuth vorstellte, der in dieser Woche seine erste Probe mit der Formation absolviert hatte. Bekannt ist der Musiker unter anderem durch seine Mitwirkung bei der Hardrock-Formation Seth 13.

Am Gesangsmikro standen neben Sarah Redding von Otherside unter anderem Carmen Klughardt und Nicoletta Privitera. Wie gewohnt stellten die Musiker, die einmal mehr zahlreich die Bühne bevölkerten, einen bunten Mix aus vielen beliebten Songs zusammen, darunter unter anderem „Zombie“ von den Cranberries, der Soul-Klassiker „Mercy, Mercy, Mercy“ von Marlena Shaw, gesungen von Carmen Klughardt, oder „Rolling In The Deep“ von Adele.