Diese Frau steht wie „Die Fels*in der Brandung“

Von: Jutta Rudewig

Dagmar Schönleber tritt mit Wumms und Westerngitarre an. © Schönleber

Zwei Comedians haben bereits ihre Visitenkarte abgegeben, am Freitagabend folgt mit Dagmar Schönleber Teil 3 der Lüdenscheider Kleinkunsttage.

Lüdenscheid – Die Comedienne Dagmar Schönleber bestreitet ab 19.30 Uhr den dritten Akt der Lüdenscheider Kleinkunsttage. Gespielt wird wieder in der Garderobenhalle des Kulturhauses, die Jury ist das Publikum.

Dagmar Schönleber verspricht in ihrem Programm „Die Fels*in der Brandung“ einen Abend „zwischen Schnaps und Schnäppchen, mit Worten, Wumms und Westerngitarre.“ Die diplomierte Sozialarbeiterin besuchte die Kölner Comedy Schule und ging daraufhin mit eigenen Solo-Programmen auf Tour.

Unerschütterlich steht sie ihre Frau, lobt die Mutigen und erzieht die ewig Jammernden, heißt es über die Kabarettistin, die 2018 zusammen mit Carmela de Feo und Patrizia Moresco die „Sisters of Comedy GbR gründete. Hauptverdienst dieser Gesellschaft ist ein jährlich am 12. November stattfindendes Event, bei dem zeitgleich in vielen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Frauen bei Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen auftreten, um sich gegen Sexismus und Gewalt gegenüber Frauen zu engagieren. Dabei gesammelte Spenden kommen lokalen Hilfsprojekten zugute

Es gibt noch Karten

Nächste Woche treten dann Sertac Mutlu am Donnerstag, 2. März, vor das Publikum und am Freitag, 3. März, zum Abschluss Torsten Schlosser.

Der von der Sparkasse gestiftete Kleinkunstpreis ist mit einem Preisgeld von 1500 Euro dotiert. Für die Veranstaltungen gibt es noch Karten an der Theaterkasse. Sie kosten 17 bzw. 15 Euro plus Vorverkaufsgebühren.