Dachstuhlbrand in Lüdenscheid - Behinderungen auf A45-Umleitung

Feuerwehreinsatz

+ © Polizei MK Dachstuhlbrand in Lüdenscheid. © Polizei MK

Großer Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid: Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, um einen Dachstuhlbrand zu löschen.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Lüdenscheider Feuerwehr am Donnerstag alarmiert, weil aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einem Reihenhaus an der Schnappe ausgebrochen ist. Nach ersten Informationen der Feuerwehr brannte dort ein Dachstuhl, ein deutlicher Brandgeruch lag in der Luft. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

+ Wegen eines Dachstuhlbrandes wurde die Feuerwehr Lüdenscheid am Donnerstag zur Straße an der Schnappe gerufen. © Florian Hesse

Die dort gemeldete Familie konnte nach Angaben der Polizei unverletzt das Gebäude verlassen.

Für die Löschwasserversorgung mussten die Einsatzkräfte einen Hydranten jenseits der Talstraße (B229) anzapfen und über die Fahrbahn legen, sodass der Einsatz auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr hat. Die Bundesstraße ist Teil der Umleitung für die gesperrte A45, entsprechend staute sich der Verkehr in dem Bereich. zurück

+ WhatsApp Image 2023-02-09 at 13.26.16.jpeg © Cedric Nougrigat

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Polizeibeamte regelten den Verkehr und nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf..

Wir berichten weiter.