Für Sturmschäden! Dachdecker entdeckt Restposten seltener Dachziegel

480 Original-Tonziegel für die Christuskirche

Haben die Zukunft der Christuskirche im Blick: Dietmar Giedinghagen (links) und Dennis Linnarz auf dem Turm des Gotteshauses. Darunter erkennbar: das Kirchenschiff mit seinen roten Original-Dachziegeln.

Lüdenscheid – Da mochte niemand in der Runde widersprechen: „Das ist sicher keine alltägliche Spende.“ So kommentierte Rainer Gremmels, Pfarrer der Lüdenscheider Christuskirchengemeinde, die Übergabe von 480 roten Dachpfannen an Dietmar Giedinghagen und Wolf-Dieter Thomas vom Bauausschuss der Christuskirche.