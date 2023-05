Dach offen gelassen: Jugend-Gruppe kapert Cabrio - und richtet sich häuslich ein

Von: Jan Schmitz

In der lauen Frühlingsnacht ließen die Besitzer das Dach ihres geparkten Cabrios offen. Als sie zurückkehrten, hatten sich zehn Jugendliche häuslich eingerichtet.

Über einen besonders dreisten Fall der feindlichen Übernahme berichtet die Polizei im Märkischen Kreis aus Lüdenscheid. Ort des Geschehens: Ein auf der Parkpalette an der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellter Cabrio, das seine Besitzer offen gelassen hatten.

Wie die Polizei berichtet, riefen die Geschädigten gegen 1.35 Uhr am Samstagmorgen die Polizei. Sie hatten ihr Fahrzeug am Abend auf der Parkpalette abgestellt und das Dach des Cabrios offenbar nicht verschlossen. Als sie zu ihrem geparkten Cabrio zurückkehrten, hatte es sich laut Polizei eine Gruppe von etwa zehn Personen im und am Auto bequem gemacht, um nicht zu sagen: „häuslich eingerichtet“. Zwei saßen auf den Sitzen, die anderen hockten rund herum um das Auto.

Alle ergriffen sofort die Flucht, aber nicht allen gelang sie. Eine Person aus Lüdenscheid (19) bekamen die Besitzer zu packen und hielten ihn fest bis zum Eintreffen der Polizei. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Gruppe das offene Cabrio - einen Peugeot 206 - mehr oder weniger gekapert hatte. Sie hatten gegen das Fahrzeug gespuckt, uriniert und getreten sowie den Fahrersitz beschädigt. Außerdem entwendeten sie eine eine Bluetooth-Box aus dem Cabrio,

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zu den anderen Tatverdächtigen machen können. Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bei der Polizeiwache unter Tel. 02351/90990.